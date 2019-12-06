Eğitim
Haber Giriş: 06.12.2019 - 16:15, Son Güncelleme:/
1000 öğretmene konser
Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası, bir özel okulun İstanbul'daki 1000 öğretmen için konser vererek Öğretmenler Günü'nü kutladı.
İSTEK Okulları 29 Kasım'da, İstanbul’un her iki yakasında yer alan sekiz kampüsünde çalışan tüm öğretmenlerini yemekli bir konser organizasyonunda buluşturdu. Yaklaşık 1000 İSTEK’li öğretmen, Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası'nın performansıyla keyifli bir gece geçirdi.
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