1000 öğretmene konser

İSTEK Okulları 29 Kasım'da, İstanbul’un her iki yakasında yer alan sekiz kampüsünde çalışan tüm öğretmenlerini yemekli bir konser organizasyonunda buluşturdu. Yaklaşık 1000 İSTEK’li öğretmen, Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası'nın performansıyla keyifli bir gece geçirdi.