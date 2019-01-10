'100 okul için 100 hayırsever' arıyorlar 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri'100 okul için 100 hayırsever' arıyorlar
GeriEğitim '100 okul için 100 hayırsever' arıyorlar 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
10.01.2019 - 11:38, Son Güncelleme:/

'100 okul için 100 hayırsever' arıyorlar 

Gaziantep Valiliği, kent genelindeki okullarda tekli eğitime geçilmesi hedefi doğrultusunda ihtiyaç duyulan 100 okulun yapılabilmesi için hayırseverlerin desteğini bekliyor.

'100 okul için 100 hayırsever' arıyorlar 
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Gaziantep Valisi Davut Gül, kent genelindeki okullarda tekli eğitime geçilebilmesi için ihtiyaç duyulan 100 okulun yapılabilmesi için 100 hayırsever aradıklarını söyledi. Vali Davut Gül, Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de eğitim yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Bugün itibarıyla kentte inşaatı süren eğitim yatırımlarının toplam değerinin 1.5 milyar lira olduğunu anlatan Gül, şöyle devam etti:
"Bu çok büyük bir para. Bu parayla 4 bin dersliğin inşaatı devam ediyor. Buna rağmen eksikliklerimiz var. Çok kısa sürede 32 derslikli 100 okul yapmamız lazım. Şu an inşaatı devam eden 4 bin dersliğe ilaveten 3 bin 200 dersliğe daha ihtiyacımız var. Kamu önemli kısmını yapıyor ama kalan okulların yapımı için hayırseverlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu yıl hedefimiz, 100 hayırsever bulup, Gaziantep’in eğitim kalitesinin artırılmasıyla ilgili fiziksel engelleri tamamen ortadan kaldırmak.”

TOKİ KONUTLARI ARSA TAKASINDA KULLANILACAK
Davut Gül, okul yapımı konusunda görüştükleri hayırseverlerin bulunduğunu da belirtti. Birkaç ay içinde 100 hayırseveri bularak yaz başında okul inşaatlarına başlamak istediklerini söyleyen Gül, şöyle konuştu:
“Çevre ve Şehircilik Bakanımızın, Gaziantep’e geldiğinde, TOKİ’nin elindeki konutların arsa takasında kullanılmasıyla ilgili talimatı oldu. İlk etapta 100 konut verdiler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu konuyu sahiplendi, ‘milli eğitimin meselesi’ diye bakmadı. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, hayırseverlerimiz, Milli Eğitim ile Çevre ve Şehircilik bakanlarımız, herkes bir ucundan tutuyor. Bu sorunu el birliğiyle ortadan kaldırmış olacağız. Arsa olarak belediyelerimizin kamulaştırdıkları var. Bizim kamulaştırma sürecini başlattıklarımız var. Hazinenin yeni arsaları var. Hepsini bir araya getirdiğimizde sorun çözülecek inşallah."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'100 okul için 100 hayırsever' arıyorlar 

Liselerde Türkçe dil becerileri geliştirilecek

Sabah sporuyla başarıları arttı

İSG sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! İSG 2. dönem sınav sonuçları