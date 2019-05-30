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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
30.05.2019 - 16:54, Son Güncelleme:/

‘100/2000 YÖK Doktora Bursu’ başvuruları başladı

YÖK tarafından yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 öncelikli alanda burs verilmesini kapsayan ‘100/2000 YÖK Doktora Burs Programı’ için başladı. Üniversiteler 19 Haziran'a kadar başvurabilecek.

‘100/2000 YÖK Doktora Bursu’ başvuruları başladı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 öncelikli alanda burs verilmesini kapsayan ‘100/2000 YÖK Doktora Burs Programı’ için üniversiteler, başvurularını 19 Haziran'a kadar yapabilecek. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda verilecek ‘100/2000 YÖK Doktora Burs Programı"nın güz dönemi başvuruları başladı. Yükseköğretim kurumları, burs programının 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi için başvurularını, ‘https://webuyg.yok.gov.tr/doktora’ internet adresinden 19 Haziran'a kadar yapabilecek. İlan edilen öncelikli alanlardan en fazla 10'u için en az üç kontenjan talep edilerek başvuru yapılacak.

ÜNİVERSİTELERDEN SONRA ADAYLAR BAŞVURACAK
Doktora bursundan faydalanmak isteyen adayların başvuru dönemi ise yükseköğretim kurumlarının başvurularının YÖK tarafından değerlendirilmesinin ardından başlatılacak. Başvurularını yükseköğretim kurumlarına yapacak adayların T.C. vatandaşı, doktora programı için yüksek lisans ya da bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmaları, ‘Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşımaları gerekiyor. Programla ilgili diğer bilgilere ve burs programı kapsamındaki öncelikli tematik alanların listesine ise YÖK'ün ‘www.yok.gov.tr’ internet adresinden ulaşılabilecek.

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