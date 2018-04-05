‘10 milyon öğrenciye bağımlılık eğitimi verildi’

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Komisyon üyelerine bilgi verdi. Bakan Yılmaz, madde bağımlılığına karşı eğitimin önemini belirterek, "İlkokul 4’üncü sınıfta alkol, sigara kullanımının sağlığa zararlı olduğunu anlatıyoruz. 6’ncı sınıfta alkol, sigarayla mücadele, Yeşilay'a vurgu yapılıyor. Tüm zararlı alışkanlıklara başlamanın ilk aşaması sigara oluyor. Bir sigarayla adeta kapı açılarak, matruşkanın en dışındaki halka gibi onu geçince adım adım ilerliyor. Evlatlarımızın birçok şeye 'hayır' demesini öğretebilmeliyiz. Sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı düzeyinde öğrencilere de eğitimi verildi. 2015- 2016'da on milyon öğrenciye ulaştık. 2 milyon veli ve 650 binden fazla öğretmene ulaştık" dedi.