Ortaokullularla yapılan araştırma: Çoğu 10-11 yaşında cep telefonu sahibi oluyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriOrtaokullularla yapılan araştırma: Çoğu 10-11 yaşında cep telefonu sahibi oluyor
GeriEğitim Ortaokullularla yapılan araştırma: Çoğu 10-11 yaşında cep telefonu sahibi oluyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
28.04.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

Ortaokullularla yapılan araştırma: Çoğu 10-11 yaşında cep telefonu sahibi oluyor

Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
Ortaokullularla yapılan araştırma: Çoğu 10-11 yaşında cep telefonu sahibi oluyor

Ortaokul öğrencileriyle yapılan araştırmaya göre, 1.387 çocuğun yüzde 55.5’i 10-11 yaşlarında ilk kez cep telefonu sahibi oldu. Oran, 8-9 yaşı için yüzde 18’leri buldu. Bu yaşın hızla düştüğü ortaya çıkan çalışmada, kısıtlama ve yasaklama yönteminin yetersiz kaldığı da görüldü. Çocuklar için alternatif çözümler uygulanması gerektiği vurgulandı.

Ortaokul öğrencilerinin yarıdan fazlası cep telefonu sahibi. 8-9 yaşında cep telefonu olma oranı yüzde 18’leri buluyor. Erkek çocukların telefon bağımlılığı kızlara oranla daha yüksek. Bunlar, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde Prof. Dr. Hafize Keser danışmanlığında yapılan ‘Ortaokul Öğrencilerinin Problemli Cep Telefonu Kullanımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi’ başlıklı yüksek lisans tezinden çıkan sonuçlardan sadece birkaçı. Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Başkanı ve Çankaya Maltepe Ortaokulu’nda bilişim teknolojileri öğretmeni olarak çalışan Burcu Yılmaz tarafından yapılan araştırmaya, Ankara’da 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfta okuyan 2 bin 2 ortaokul öğrencisi katıldı. Araştırmada cebi olan 1.387 öğrencinin problemli telefon kullanımları, bağımlılık, aşırı kullanım, ihmal, kontrol edememe ve ihlal alt boyutlarıyla ele alındı. Akademik çalışmadan özetle şu veriler ortaya çıktı:

YARISINDAN FAZLASININ İNTERNET PAKETİ VAR
- Ortaokul öğrencilerinin yüzde 69.3’ü cep telefonu sahibi.
- Çocukların yüzde 59.4’ünün internet paketi var. Yüzde 92’si telefonundan internete bağlanıyor.
- Yüzde 55.5’inin 10-11 yaşlarında ilk kez cep telefonu oldu.
- 8-9 yaşında cebe sahip olma oranı ise yüzde18’leri buldu. Bu yaş hızla düşüyor.
- Özellikle 8’inci sınıf öğrencileri günün 4 saatten fazlasını onun başında geçiriyor.
- Problemli cep telefonu kullanımı (bağımlılık, aşırı kullanım ve ihmal, kontrol edememe ve ihlal) erkeklerde daha fazla.
- Sınıf düzeyi arttıkça problemli kullanımı da yükseliyor.

VELİLER CEP TELEFONU KULLANIMINDA YETERSİZ
- Öğrencilerin sadece yüzde 26. 7’si velilerinin cep telefonu kullanım bilgisinin kendilerinden daha fazla olduğunu düşünüyor.
- Anne-babasının bilgisinin kendisinden daha az olduğunu düşünenler telefonu daha problemli kullanıyor.
- Kısıtlama ve yasaklama gibi davranışsal önlemler yetersiz kalıyor. Bu çabalar telefonu çocukların zihninden çıkaramıyor. 

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER
Araştırmada çözüme yönelik bazı öneriler de yer alıyor. Derslerde teknoloji molası vermek, cep telefonu kullanımına ilişkin okulda/ailede kurallar koymak, teknolojik aletlerin olmadığı sosyal alanları yaygınlaştırmak bunlardan bazıları. Yetişkinlerin rol model olarak olumlu davranışlar sergilemeleri, risk ve zararlara karşı eğitimin etkili olması, planlama yapılırken veli ve öğretmenlerin de bilgi-teknoloji okur yazarlığı konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Okullarda okutulan bilişim teknolojileri ve yazılım, medya okur yazarlığı, bilgisayar bilimleri gibi dersler önemli. Çocuklar sadece tüketici değil oyun, program, uygulama geliştirerek üretici konumuna da gelmeli. Teknoloji yarışmaları, şenlikler daha sık düzenlenmeli.

Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Jean Monnet bursiyerleri sertifikalarını aldı

MEB’den okul güvenliği genelgesi

Bir diş hekimliği fakültesi daha kuruluyor

Okul servislerine 'Alperen' önlemi