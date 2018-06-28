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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
28.06.2018 - 00:17, Son Güncelleme:

10.00’dan sonra adaylar binaya alınmayacak

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10.00’dan sonra adaylar binaya alınmayacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) iki gün kala Hürriyet Eğitim Servis Müdürü Nuran Çakmakçı’nın sorularını yanıtladı.

Adaylara, sınava girecekleri binayı mutlaka önceden görmelerini öneren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, YKS bittikten sonra soruları internet sitelerinde yayınlayacaklarını açıkladı. Geçen yıl ‘15 dakika kuralı’ nedeniyle kapı önlerinde ağlayan öğrencilerin görüntüleri unutulmamışken, ÖSYM Başkanı adayları, “YKS’nin sabah oturumlarında adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacak. Adaylarımızın sınav binalarında YKS’nin başlama saatinden en az bir saat önce hazır bulunmasında büyük fayda var” diyerek uyardı. 

10.00’dan sonra adaylar binaya alınmayacak

Alan Yeterlilik Testi (AYT) soruları, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ile benzerlik gösterecek mi?

Üç örnek soru kitapçığı yayımladık. Temel Yeterlilik Testi (TYT) için YÖK yeni çerçeve çizdiğinden adaylara yardımcı olmak amacıyla örnek TYT soru kitapçığı hazırladık. Üçüncü oturum Yabancı Dil Testi’nde İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerine Arapça ve Rusça da eklendi. Bunlardan sınava girecekler için de örnek soru kitapçıkları yayımladık. AYT’nin kapsamıyla geçen yıl yapılan LYS’ninki aynı olduğundan AYT için örnek soru kitapçığı yok. Önceki yıllarda yaptığımız sınavların tüm sorularını erişime açtık. Adaylar, internet sayfamızdan bu sorulara da erişebilir.

Sınav giriş belgeleri açıklandı. Adaylar, YKS’ye girecekleri yeri öğrendiler. Onlara tavsiyeniz var mı?

Sınav binalarını, bir belirsizlik yaşamamak için YKS’den en az bir gün önce mutlaka görsünler.

BİR SAAT ÖNCE SINAV YERİNDE OLUN
Sınavlarda geç kalanlar oluyor. Adaylar nelere dikkat etsin?

YKS’nin sabah oturumlarında adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacak. Binalarında sınavın başlamasından en az bir saat önce hazır bulunmalarında büyük fayda var.

Öğrencilerin sınava girerken yanlarında hangi belgeler olmalı?

İki belge mutlaka olmalı: Girecekleri oturuma ait ‘Sınav Giriş Belgesi’ ve geçerli kimlik belgesi. Kimlik belgesi olarak T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya süresi dolmamış pasaport olabilir. Kimlik belgesinde mutlaka fotoğraf olmalı. Birden fazla oturuma katılacaklara her oturum için ayrı bir Sınava Giriş Belgesi düzenliyoruz, dolayısıyla ilgili oturuma ait belgeleri yanlarında olmalı.

Engeli, sağlık sorunu veya özel durumu olanlara iletişimi kesilmiş özel salonlar hazırlıyorsunuz. Önceki yıllarda bu salonlar bildiğim kadarıyla 14 ilde vardı. Bu yıl durum nedir?

2018’de bu konuya özel olarak eğildik. Artık 81 ilde bu hizmeti verebiliyoruz, kendi illerinde sınava girebiliyorlar. ÖSYM olarak amacımız herkes için her yerde olmak.

10.00’dan sonra adaylar binaya alınmayacak

SORULARI YAYIMLAYACAĞIZ
Sınav bir hafta ertelenmişti. Sonuçların açıklanmasında değişiklik var mı?

Yok, 31 Temmuz’da sonuçları açıklayacağız.

Soruları yayımlayacak mısınız?

Evet. Sınav bittikten sonra internet sitemizden tamamını vereceğiz.

Kılavuz ne zaman açıklanacak?

Kontenjan kılavuzu, 3 Temmuz’da yayımlanacak.

10.00’dan sonra adaylar binaya alınmayacak

GEÇEN YIL 1.915 SINAV KOPYA NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ
Sınava getirilmemesi gereken eşyalar bulunuyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda yasak olmasa da saatiyle, kendi kalemiyle sınava girenlerin olduğu hem basına hem de sosyal medyaya konu oldu. Adayların havalimanına alınırcasına sıkı biçimde aranarak girdiği okullar da vardı. Bu konuda denge oluşturmak ve tüm sınav merkezlerinde aynı biçimde uygulama yapılması için ÖSYM nasıl bir planlama yaptı?

Bütün sınav binalarında ve salonlarda aynı kuralları uyguluyoruz. Tüm sınav binalarımızda kameralar bulunuyor. Kameralar ve sınav salon tutanakları, sınavdan sonra inceleniyor, yasaklı madde kullanımı ve sınav kural ihlali olduğunda adayın sınavı geçersiz sayılıyor. Örneğin, 2017’deki üniversiteye giriş sınavında toplam 1.915 adayın sınavı bu nedenlerle iptal edildi. Adaylarımızın mağdur olmamaları için sınav kılavuzunu dikkatle okumalarında ve kurallara uymalarında fayda var.

PUAN HESAPLAMADA DEĞİŞİKLİK YAPTIK
TYT’de ağırlıklı puanın hesaplanabilmesi için Türkçe ve Temel Matematik testlerinin her ikisinden de adayın en az 0.5 ham puana sahip olma koşulu vardı. Bu koşul, Türkçe veya Temel Matematik testlerinin birisinden en az 0.5 ham puana sahip olma şeklinde değiştirildi. AYT’de de ağırlık ham puanlarının hesaplanabilmesi için ilgili her iki testten en az 0.5 ham puan alma koşulu, ilgili iki testin birisinden en az 0.5 ham puan alma şeklinde oldu.

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