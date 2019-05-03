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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
03.05.2019 - 15:32, Son Güncelleme:/

1 yaşındaki kızıyla mezun oldu

NKÜ, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 4 bin 500 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Alman dili ve edebiyatı bölümünden mezun olan Kibar Ünal, törene bir yaşındaki kızı Evra ile katıldı.

1 yaşındaki kızıyla mezun oldu
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Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu’nda düzenlenen mezuniyet törenine öğrenciler, aileleri, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve protokol üyeleri katıldı. 4 bin 500 öğrenci, keplerini fırlatarak mezun oldu.

‘EVRA’DAN SONRA NOTLARIM YÜKSELDİ’
NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan Kibar Ünal, kızı Erva ile mezuniyet kıyafeti giyerek törene katıldı. Mezuniyet töreninde anne ve minik kızı diğer öğrencilerin de ilgi odağı oldu. Üniversite okurken dünyaya gelen bebeğiyle mezun olmanın heyecanını yaşadığını belirten Kibar Ünal, "Hazırlık döneminde evlendim. Daha sonra Erasmus’la Almanya’ya gidip geldim. Almanya’dan geldikten sonra da bir kızımız oldu. Bu sene de mezun oldum. Kızımla beraber mezuniyete katıldım çok güzel bir duygu bu. Bebek olduğunda çok endişeliydim, okul ikisi bir arada gitmez diyordum. Kızım olduğu dönemde, normal dönemden daha yüksek notlar aldım. Kızım bereketiyle geldi. Evra doğduktan sonra hep yüksek not aldım" dedi.

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