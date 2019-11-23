1 milyon öğretmen, 17 milyon öğrenciyi eğitiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri1 milyon öğretmen, 17 milyon öğrenciyi eğitiyor
GeriEğitim 1 milyon öğretmen, 17 milyon öğrenciyi eğitiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 23.11.2019 - 11:12, Son Güncelleme:/

1 milyon öğretmen, 17 milyon öğrenciyi eğitiyor

MEB’e bağlı resmi ve özel okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılında 1 milyon 126 bin 780 öğretmen ve açık öğretim dahil 17 milyon 870 bin 712 öğrenci eğitim öğretime devam ediyor. Ülke genelinde, 12 bin 851 okulöncesi, 24 bin 856 ilkokul, 19 bin 345 ortaokul ve 12 bin 662 lise olmak üzere, toplam 69 bin 714 resmi ve özel okulda eğitim öğretim yapılıyor.

1 milyon öğretmen, 17 milyon öğrenciyi eğitiyor
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2003-2019 yıllarında 651 bin 664 öğretmen ataması yapıldı. MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında 946 bin 114, özel okullarda 180 bin 666 öğretmen olmak üzere, toplam 1 milyon 126 bin 780 öğretmen görev yapıyor. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin 103 bin 399'u sözleşmeli statüde bulunuyor. Ülke genelinde, 12 bin 851 okul öncesi, 24 bin 856 ilkokul, 19 bin 345 ortaokul ve 12 bin 662 lise olmak üzere, toplam 69 bin 714 resmi ve özel okulda, açık öğretim dahil 17 milyon 870 bin 712 öğrenci eğitim görüyor.

ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
İlköğretimde, 2002-2003 eğitim öğretim yılında, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28 iken, 2018-2019 eğitim öğretim yılında bu sayı 16'ya düştü. Ortaöğretim düzeyinde ise 2002-2003 eğitim öğretim yılında öğretmen başına 18 öğrenci düşerken, bu sayı 2018-2019 eğitim öğretim yılında 11 oldu. Öte yandan, ilköğretimde 2002-2003 eğitim öğretim yılında derslik başına 36 öğrenci düşerken, bu sayı 2018-2019 eğitim öğretim yılında 24'e indirildi. Ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 2002-2003 eğitim öğretim yılında 30 iken 2018-2019 eğitim öğretim yılında 20 olarak belirlendi.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI
Bakanlık bünyesinde göreve yeni başlayan 9’uncu derece 1’inci kademedeki bir öğretmenin maaşı 2002'de 470 lira iken 1 Temmuz 2019 itibarıyla 3 bin 910 liraya; aylık 60 saat karşılığı ek ders ücreti de 165 liradan 980 liraya yükseltildi. Böylece, bir öğretmenin 2002'de ek ders ücretiyle 635 lira olan maaşı, bu yıl 4 bin 890 liraya çıktı. Ayrıca tüm öğretmenlere, her eğitim öğretim yılı başında ödenen hazırlık ödeneği 2002'de 175 lira iken, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 1.180 liraya yükseltildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle