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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet EĞİTİM
26.06.2018 - 23:09, Son Güncelleme:

1 milyon öğrenci bekliyordu… Liseler için tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı

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1 milyon öğrenci bekliyordu… Liseler için tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı

MEB, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının ardından, tercih ve yerleştirme kılavuzunu da açıkladı. Buna göre tercihler için kontenjan tabloları 2 Temmuz'da yayınlanacak. 2-13 Temmuz arasında tercihler alınacak. 30 Temmuz'da yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek. 27 Haziran-13 Temmuz'daysa özel okullar ile yetenek sınavları ile öğrenci alan okullar kayıtlarını tamamlayacak.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin merakla beklediği liseler için tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. Öğrenciler, hem Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hem de adrese dayalı yerleştirme için nasıl tercih yapacaklarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı kılavuzdan öğrenecek.

LGS’YE GİRENLER DE YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİNDE BULUNACAK
LGS’ye puanına sahip olanlar da dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından tercih yapılmazsa, öğrencilere ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ile ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranı açılmayacak. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlayanlar, tercihte bulunamayacak. Öğrenciler; ‘Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar’, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ve ‘Pansiyonlu Okullar’ olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Merkezî Sınava girmeyenler için bu iki grupta olacak.

1 milyon öğrenci bekliyordu… Liseler için tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı

AYNI OKUL TÜRÜNDEN EN FAZLA ÜÇ TERCİH
Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercihte bulunacak. Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk üç okulu ‘Kayıt Alanı’ndan seçme şartıyla, en fazla beş okul tercihi edebilecekler. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla üç okul seçilebilecek. Yerel yerleştirmeyle girilen okullar için tercihlerini yaparak kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, isterse Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla beş; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihi yapabilecek.

ÜÇ FARKLI KAYIT ALANI
Sınava katılmayan öğrencilere e-okul’da ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ tercih ekranı açılmayacak. Yerel yerleştirme tercih ekranında okulların hangi kayıt alanında olduğu farklı renklerle belirtilecek. Yeşil renk, ‘Kayıt Alanında’ yani öğrencinin adresinin bulunduğu ‘Kayıt Alanında’ yer alan okulları belirtecek. Mavi renk, ‘Komşu Kayıt Alanında’, kırmızı renk ‘Diğer’ ise öğrencinin adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan, il içindeki diğer kayıt alanlarıyla il dışındaki kayıt alanlarındaki okulları gösterecek.

PUAN EŞİTLİĞİNDE OBP’Sİ YÜKSEK OLAN KAZANACAK
Merkezî sınavla öğrenci alan okullara öğrenciler puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek. Sınavla öğrenci alan okullarda LGS puanının eşitliğinde sırasıyla; Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılarak yerleştirme yapılacak. Öğrenciler, LGS ile bir okula yerleşirse yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

ORTAOKULDA BULUNMA SÜRESİ YERLEŞTİRMEDE ÖNEMLİ
Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda eğitim aldıkları süre, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterlerine göre değerlendirilerek yapılacak. Kılavuzdaki bilgilere göre örneğin, aynı okulu seçen iki öğrenci için yerleştirme yapılırken, kayıt alanında bulunan komşu kayıt alanındakine göre daha şanslı olacak. Bulunduğu kayıt alanında ortaokul okuyan bir öğrenci de komşu ve diğer kayıt bölgesinde okuyandan öncelikli olarak tercih ettiği okula yerleştirilecek.  

 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

 

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