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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Haber Giriş: 02.11.2019 - 13:41, Son Güncelleme:/

1. ara tatil ne zaman? Okullar ara tatil ne zaman olacak?

Ara tatil ne zaman başlayacak sorusu, kasım ayına girilmesiyle birlikte öğrenciler ve velilerin merak ettiği konu olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 1. ara tatil ne zaman sorusuna cevap alacak olan vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını devam ettiriyor. Peki, okullar ara tatil ne zaman olacak? İşte, bakanlıktan alınan bilgilere göre o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

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1. ara tatil için geri sayım, kasım ayına girilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Okulların 9 günlük bir tatile gireceği kasım ara tatili, bu yıl ilk kez uygulanacak. Bu süreçte öğretmenler ise seminerlere tabi tutulacak. Peki, okullar ara tatile ne zaman çıkacak? İşte, 1. ara tatil hakkında detaylı bilgiler

OKULLAR ARA TATİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda kasım ayı ara tatili için belirlediği tarih, 18-22 Kasım olacak. Öğrenciler, 15 Kasım Cuma akşamı başlayacak olan tatillerini, 24 Kasım Pazar gününe kadar sürdürecek.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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