1. ara tatil ne zaman? Okullar ara tatil ne zaman olacak?
Ara tatil ne zaman başlayacak sorusu, kasım ayına girilmesiyle birlikte öğrenciler ve velilerin merak ettiği konu olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 1. ara tatil ne zaman sorusuna cevap alacak olan vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını devam ettiriyor. Peki, okullar ara tatil ne zaman olacak? İşte, bakanlıktan alınan bilgilere göre o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
1. ara tatil için geri sayım, kasım ayına girilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Okulların 9 günlük bir tatile gireceği kasım ara tatili, bu yıl ilk kez uygulanacak. Bu süreçte öğretmenler ise seminerlere tabi tutulacak. Peki, okullar ara tatile ne zaman çıkacak? İşte, 1. ara tatil hakkında detaylı bilgiler
OKULLAR ARA TATİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda kasım ayı ara tatili için belirlediği tarih, 18-22 Kasım olacak. Öğrenciler, 15 Kasım Cuma akşamı başlayacak olan tatillerini, 24 Kasım Pazar gününe kadar sürdürecek.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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