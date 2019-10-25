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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Eğitim Servisi - AA
Haber Giriş: 25.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

1.5 milyonluk LGS 7 Haziran’da

LGS'nin takvimi açıklandı. ‘6-7 yaşındaki çocukların birlikte eğitime başlaması’ nedeniyle bu yıl sınava yüzde 50 daha fazla öğrencinin katılması bekleniyor.

1.5 milyonluk LGS 7 Haziran’da
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) 7 Haziran 2020’de yapılacağını açıkladı. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarıyla ilgili iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde bir değişiklik yapılmadı. 7 Haziran 2020’de yapılacak sınavda 8’inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve 80 dakika verilecek. Sınavla öğrenci alan okullara yerleşemeyenler adrese dayalı olarak evlerine yakın okullara gönderilecek.

2019’DA 1 MİLYON ÖĞRENCİ
2012-2013 eğitim öğretim yılında 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte okula başlama yaşı 60 aya çekilmiş, okullu olan minik öğrenci sayısında artış yaşanmıştı. O yıl okula başlayan öğrenciler 2019-2020 eğitim yılında 8’inci sınıftan mezun olacak. Bu nedenle 2020’de yapılacak LGS’ye girecek ve merkezi yerleştirmelerle liseli olacak öğrenci sayısı da arttı. Önceki yıla göre yüzde 50’nin üzerinde daha fazla öğrencinin liseli olması bekleniyor. Bu durumda, 7 Haziran’da yapılacak LGS’ye 1.5 milyon dolayında öğrencinin katılacağı tahmin ediliyor.

2019’da 1526 okula LGS sonucuna göre öğrenci alındı. Sınavla alınan okullara yerleşen öğrenci sayısı da 139 bin 600 oldu. 2019’da LGS’ye başvuran 1 milyon 9 bin 260 öğrencinin 971 bin 657’sinin sınava girdiği belirtilmiş, geri kalan yüzde 90 ise adrese dayalı yerleştirmeyle liseli olmuştu. 2020’de sınavla öğrenci alacak okullar ise henüz açıklanmadı.

HER AY ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI
MEB, 7 Haziran 2020’de yapılacak LGS’ye yönelik ilk örnek soru kitapçığını yayımladı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün http://odsgm.meb.gov.tr/ internet sitesinden ulaşılabilen kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. Geçen yıl öğrenci ve veliler tarafından memnuniyetle karşılanan uygulama çerçevesinde her ay örnek soru kitapçığı yayımlanmaya devam edilecek.

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