Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>1.200 öğrenci aynı anda kitap okudu

    1.200 öğrenci aynı anda kitap okudu

    AA
    14.03.2018 - 15:12 | Son Güncelleme:

    Okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan ‘Samsun için okuma vakti projesi’ kapsamında öğrenciler, caddede aynı anda kitap okudu.

    Samsun Valiliği’nin desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8 Şubat'ta hayata geçirilen projeye öğrenci ve veliler ilgi gösteriyor.

    Proje, sosyal medyadan da ‘Samsun için okuma vakti’ ve ‘Samsun okuyor’ etiketleriyle destek buluyor.

    Bu kapsamda İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe il genelindeki 12 okuldan 1.200 öğrenci katıldı. Öğrenciler, 10 dakika boyunca kitap okuyarak projeye destek verdi.

    1.200 öğrenci aynı anda kitap okudu

    Öğrenciler, kitap okuduktan sonra etkinliği İstiklal Marşı'nı söyleyerek tamamladı.

    İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, etkinlikle kitap okumaya dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirtti. Akmeşe, "Kitap okumanın önemini öğrencilerimize ve topluma vurgulamak istiyoruz. Aynı zamanda da İstiklal Marşı'mızın kabulünün 97. yılını anmak istedik" dedi.

    Etiketler: Samsun , ÖĞRENCİ , Kitap Okuma , OKUL
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri