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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
21.06.2019 - 14:54, Son Güncelleme:/

1.2 milyon öğrencinin sportif yeteneği ölçüldü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'ne başlandı. Ülke genelinde gerçekleştirilen ölçümlerle 1 milyon 200 bin öğrenciye ulaşıldı. Yetenekli sporcuların seçilmesi ve bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesi amacıyla kurulan 'Sporcu Eğitim Merkezleri'mizde 34 il, 37 merkez ve 14 branşta 1547 sporcuya eğitim verildi" dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin hayata geçirildiğini belirtti. Kasapoğlu, "Ülke genelinde gerçekleştirilen ölçümlerle 1 milyon 200 bin öğrenciye ulaşıldı" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, futbol ve diğer spor dallarıyla ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. Sporun yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Kasapoğlu, illerde spor altyapısının oluşturulmasına yönelik Anadolu Yıldızlar Ligi Projesi'nin hayata geçirildiğini ve proje kapsamında 15 branşta 18 bin 526 sporcuya ulaşıldığını söyledi. Kasapoğlu, 'Okul Sporları' müsabakalarıyla da gençlerin farklı spor dallarıyla ilgilenmesini sağlamak; sporun bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal gelişim üzerinde olumlu etkilerini anlatmak amacıyla gerekli altyapı ve fiziki ortamın hazırlandığını, bu kapsamda 39 branşta 2 milyon 225 bin 946 sporcunun müsabakalara katıldığını belirtti.

Üniversiteli gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen Ünilig faaliyetlerinin 12 branşta 133 üniversite ve 8 bin 406 sporcunun katılımıyla yapıldığını söyleyen Kasapoğlu, şunları anlattı:
"Yetenekli sporcuların seçilmesi ve bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesi amacıyla kurulan Sporcu Eğitim Merkezlerimizde 34 il, 37 merkez ve 14 branşta 1547 sporcuya eğitim verildi. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerimizde ise 22 il ve 20 branşta 1050 sporcuya hizmet verildi. Ayrıca Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'ne başlanmış ve ülke genelinde gerçekleştirilen ölçümlerle 1 milyon 200 bin öğrenciye ulaşıldı."

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