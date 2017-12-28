Eğitim uzmanları: TEOG’a göre çok eleyici olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), binlerce öğrencinin heyecanla beklediği, sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler, Anadolu ve proje temelli liselere yerleştirme sınavıyla ilgili 20’si sayısal ve 25’i sözel olmak üzere toplam 45 örnek soru yayınladı. Haziranda iki oturumda düzenlenecek sınavda öğrencilere, ‘sözel’ ve ‘sayısal’ olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu hazırlanacak. ‘Sözel Bölüm’de Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisini içeren 50, ‘Sayısal Bölüm’de ise matematik ve fen bilimlerini içeren 40 çoktan seçmeli soru olacak. Sözel için 75, sayısal için de 60, yani toplam 135 dakika süre verilecek.

BECERİLERE ODAKLANILACAK

Bakanlığın sitesinde yapılan açıklamada, “Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşacak. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilme sınavı, 8’inci sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak” denildi.

EZBER DEĞİL, YORUM GÜCÜ

Eğitim uzmanlarının Hürriyet’e yaptığı değerlendirmeye göre, yeni sınav Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş’e (TEOG) göre daha eleyici, soru metinleri daha uzun ve ALES’in yanı sıra TIMSS gibi uluslararası öğrenci değerlendirme sınavlarına benziyor. Eğitimciler, öğrencileri ezber yapmamaları konusunda uyarırken, muhakeme becerilerinin önem kazandığını vurguluyor. İşte eğitim uzmanlarının yorumları:

SÜRE KULLANIMI ÖNEMLİ

Onur Soğuk (Hocalara Geldik SİTESİ): Tüm alanlarda soru metinleri uzadı. Bu nedenle süreyi doğru kullanan öğrenci bir adım öne çıkacak. ALES tipi soruların TYT’de olduğu gibi burada da tercih edildiğini görüyoruz. 600-800 seçici lise için soruların daha zor olması, sınavın eleyiciliğini güçlendirdi. Bu da önemli liselerde yığılma oluşmasını engelleyecek. Konu dağılımı 8’inci sınıf müfredatına uygun.

İLERİ DÜZEY BİR SINAV

Hatice Yılmaz (Eğitim Uzmanı): TEOG’a göre ileri düzey bir sınav. Disiplinlerarası bir yaklaşımla hazırlanmış. Örneğin inkılap tarihindeki bazı sorular, Türkçe sorularına oldukça benziyor. Ezberleyen öğrencinin yeni merkezi sınavda başarılı olamayacağı net. Bunun yerine okuma-anlama ve akıl yürütme becerileri ön planda. Bilgi sorusu yok. TIMSS gibi uluslararası öğrenci değerlendirme sınavlarını anımsatıyor. Soruların zorluğuyla birlikte sınavın eleyiciliği de arttı. Metinler daha uzun, bu nedenle süreyi doğru kullanmak önem kazandı. 8’inci sınıf müfredatı ön planda olmasına rağmen, öğrencinin tüm birikiminin ölçülmesi hedefleniyor.

BİRİNCİ SAYISI AZALIR

Talha Doğan (Tonguç Akademi): Müfredat aynı olsa da sorularda ciddi değişim var. ÖSYM tarzına benziyor, yorum ve analitik düşünmeyi gerektiren grafikler içeriyor. Daha önce yayınlanan açık uçlu sorular üzerinden çoktan seçmeli sorular hazırlanmış. Türkçe’de çok uzun bir paragraf verilip birçok soru buna bağlanmış. Bu kadar uzun paragrafların benzeri ALES’te var. Öğrenciler, gördüklerinde tedirgin olabilir. Zaman baskısı yaşanacak. Örneğin, matematikte bilgisayar mühendislerinin üniversitede ilk yıl gördüğü bir konunun günlük hayata uygun, yoruma dayalı versiyonu sorulmuş. İlk bakışta anlaşılabilecek düzeyde değil, karmaşık. Fen bilimlerinde de sorular kısa değil. Çocukların düşünmesini, yorum yapmasını amaçlamışlar. Bu nedenle yorum yeteneği öne çıkacak. Türkçe, matematik ve fen zorlayıcı olacak. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce soruları da eski sınava göre daha uzun. Yeni sınavda bu tür sorular çıkarsa birinci sayısı oldukça azalır. Eskiden dereceye girenler bile bu sınavı çözdüğünde hata yapabilir.