MEB Müsteşarı Yusuf Tekin: Eğitim sistemi değişiyor iddiaları yersiz

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince İzmir Çeşme’de düzenlenen 14’üncü İmam Hatipliler Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, imam hatip liselerinin halkın değerlerini yansıtan okullar olduğunu belirterek, Türkiye’de yüz akı olarak tanımlanabilecek 250 civarında çok nitelikli imam hatip lisesi bulunduğunu söyledi.

İmam hatip liselerinin nitelikli ve zeki çocukların öğrenim gördüğü liseler olduğunu vurgulayan Tekin, buralarda Türkiye’nin geleceğinin emanet edilebileceği bir nesil yetiştirildiğini dile getirdi. Tekin, kendisinin de bir imam hatip lisesi mezunu olduğunu anımsatarak, TEOG’un kaldırılmasından sonra ortaya atılan ‘eğitim sistemi değişiyor’ iddialarının yersiz olduğunu ifade etti.

Müsteşar bu iddiayı ortaya atanların eğitim sisteminin kökten değiştirileceğini düşündüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Türkiye’de eğitim sistemi cumhuriyetin kuruluşundan itibaren hiç değişmedi. Bunu çok iddialı olarak söylüyorum. Sadece eğitimde bu ana felsefeye ulaşmak için kullanılan araçlar üzerinde minimal değişiklikler yapılmış. Asıl ulaşılmak istenen sonuca sistemi götürecek yolda ufak tefek değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerin hiçbiri eğitim sistemi değişikliği değil. Eğitim sistemi değişikliği olarak algılanamaz. Bugünlerde gene tartışıyoruz. ‘Eğitim sistemi bir daha değişiyor.’ Ne değişecek, ben anlamıyorum. 8’inci ve 9’uncu sınıf, 12 yıllık zorunlu eğitimin parçası. 6’ncı sınıftan 7’ye geçtiği gibi 7’den 8’e geçtiği gibi 8’den de 9’a geçecek çocuklar. Burada yapacağınız bir değişiklik, eğitim sisteminde bir değişiklik anlamına asla gelmez. TEOG teknik bir konu, basit bir konu.”