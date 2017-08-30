Eğitim-Sen: 682 üyemiz sürgün edildi

Uygulamanın gerekçeleri arasında “Türkiye Cumhuriyeti’nin terörle mücadele ettiği dönemde buna karşı hareket eden ve ‘katil devlet’ sloganlarının atıldığı yürüyüşlere katılmak” da yer aldı.



Gaziantep ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ‘zorunlu tayin’ kararının açılan soruşturmalar sonucunda alındığını belirttiler.



Öğretmenlerin tayinleri CHP tarafından Meclis araştırmasına konu edilirken, Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verildi.



Eğitim-Sen açıklamasında, “Üye ve yöneticilerimize yönelik her türlü baskı, soruşturma ve sürgünlerin durdurulması ve öğrencilerimizin eğitim hakkı için mücadelemizi sürdüreceğimiz bilinmeli” denildi.