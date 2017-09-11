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    Hürriyet >Eğitim>‘Eğitim Nobel’i için başvurular başladı... Ödül 1 milyon dolar

    ‘Eğitim Nobel’i için başvurular başladı... Ödül 1 milyon dolar

    Hürriyet Eğitim
    11.09.2017 - 14:57 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 14:58

    İngiliz Varkey Vakfı tarafından verilen ve ‘Eğitim Nobel’i’ olarak bilinen ‘Küresel Öğretmen Ödülü’ için başvurular başladı. 8 Ekim’e kadar sürecek başvurularda öğretmenler kendilerini de aday gösterebiliyor. Ödülün değeri ise 1 milyon dolar.

    Varkey Vakfı’nın 2015’ten beri yaptığı çalışmalarla öğrencilerinin hayatında büyük değişimler yaratan eğitimcilere verdiği ödül, alanında en önemlilerinden biri olarak kabul ediliyor. Son başvuru tarihi 8 Ekim olan ödülde, öğretmenler kendisi aday olabileceği gibi, aday da gösterilebiliyor. Bunun için öğretmenin neden aday gösterildiğiyle ilgili kısa bir yazının da iletilmesi gerekiyor. Başvurular ‘www.globalteacherprize.org’ adresinden yapılıyor.

    ÖNCE 50, SONRA 10
    8 Ekim’de başvuruların kapanmasının ardından juri önce 50 adayı belirliyor. Ardından bu sayı 10’a düşürülüyor. Mart’ta Birleşik Arap Emirlikleri Dubai’de düzenlenen ‘Küresel Eğitim ve Beceriler Forumu’nda ödülün sahibi olan öğretmen açıklanıyor. ‘Yılın öğretmeni’ 1 milyon dolar değerinde para ödülü kazanıyor. ABD eski başkanı Bill Clinton, Prens Harry, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim gibi dünyaca önemli isimlerin destek verdiği ödüller alanında en prestijlilerden biri olarak kabul ediliyor.

    GEÇEN YIL MAGGIE MACDONELL KAZANDI
    2017’de ödülün sahibi Kanada’nın kuzeyinde İnuit gençleri için yaptığı ilham verici çalışmalarla Maggie MacDonnell olmuştu. MacDonnell kazandığı para ödülünü öğrencileri için harcayacağını Hürriyet’e açıklamıştı.

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    Etiketler: ÖĞRENCİ , Eğitim , Nobel , Küresel Öğretmen Ödülü , başvuru
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