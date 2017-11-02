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    Eğitim müşavirinden ailelere uyarı

    Ali VARLI / BERLİN
    02.11.2017 - 13:39 | Son Güncelleme:

    Berlin Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız, öğrencilerin eğitimindeki başarısında okul ve öğretmen kadar ailelerin de etkili olduğunu söyledi. Bu nedenle öğrencilerin başarısını artırmak için ailelere tavsiyelerde bulunan Yıldız, şöyle dedi:

    “GÖÇ kökenli vatandaşların genel olarak tecrübe ettiği, yaşadığı toplumdan farklı görülme, kendini o topluma ait hissetmeme sorununu, benzer şekilde çocuklarımız da okullarda yaşayabiliyor. Örneğin çocuklarımız herhangi bir okul kitabını açtıklarında sarı saçlı ve mavi gözlü Lisa, Tom, Otto ve Lukas ismindeki karakterlerle karşılaşmakta ve bu da onların bu karakterlerle özdeşim kurmalarına engel olmakta. Çocuklarımızın kitaplarda sadece bu isimde ve dış görünüşte, kendilerine hiç benzemeyen karakterlerle karşılaşmaları, kendilerini sınıfın ve toplumun bir parçası olarak görmemelerine neden olabilir. Bu durum onların aidiyet duygusu ve öz güven geliştirmelerini zorlaştırır.”

    YANLARINDA OLMAK ÇOK ÖNEMLİ
    “Çocuklara asla ‘Sen bunu yapamazsın, gymnasiumda okuyamazsın, bu konuda başarılı olamazsın' gibi özgüven kırıcı sözler söylenmemeli. Herhangi bir ayrımcılıkla karşılaştıklarında yanlarında olmak çok önemli.”

    OLUMLU ÖRNEKLER GÖSTERİN
    “Evde imkanlar kısıtlıysa, onları kütüphaneler gibi rahatlıkla ders çalışabilecekleri alanlara yönlendirmek doğru olacaktır. Çevrelerinde rol model olarak alabilecekleri başarılı insanlar göstermek kendileri için büyük hedefler koymalarında yardımcı olacaktır. Fakat bunu yaparken onları başkalarıyla kıyaslamadan, özgüvenlerini zedelemeden yapmaya özen gösterilmeli.”

    DERS İÇİN YARDIM ALABİLİRSİNİZ
    “Eğer çocuklar tek başınaysa ve anne ile baba da derslerinde yardımcı olmakta zorlanıyorsa çözüm bir dershanede ya da özel derste bulunabilir. Bunun yanı sıra okullarda öğretmenler tarafından dersleri zayıf olan öğrencilere ücretsiz ek ders verilebilmekte ya da gençlik kulüplerinde pedagoglar tarafından yardım edilebilmekte.”

    DİL BİLMESENİZ DE KATILIN
    “Etkili bir başarı elde edebilmek için, velilerin düzenli olarak yapılan veli toplantılarına katılmaları gerekmekte. Veliler Almanca bilmiyorsa dahi toplantılara gitmelerinde fayda var. Çocukların başarı durumu ne olursa olsun, toplantılarına katılmalı. Anne ve babaların çocuklarının eğitim sürecine önem vermeleri, öğretmenlerle olan iletişimlerini sürdürmeleri ve çocuklarını her konuda destekleyerek öz güvenlerini artırmalarıyla ancak çocuklarımız başarılı bireyler olarak yetişebilirler.”

    Etiketler: Berlin , cemal yıldız , ALMANYA
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