Eğitim kurumundan İzmir’e beşinci okul

İzmir yeni bir eğitim yapısına kavuştu. 672 öğrenci kapasiteli Uğur Okulları Karşıyaka Örnekköy Kampüsü düzenlenen törenle kapılarını açtı. Kurumun böylelikle İzmir’deki toplam okul sayısı 5 oldu.

50’NCİ YILIMIZI KUTLUYORUZ

Açılış töreninde konuşma yapan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, “Değerli ilimiz İzmir’e henüz yeni geldik ama kısa sürede biz İzmir’i tanıdık, İzmir de bizi. Önümüzdeki dönemlerde nitelikli bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Temelini Uğur Okulları’nın oluşturduğu Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, bu sene 50’nci yılını kutluyor. 50 yıldır yalnızca eğitim hizmeti veriyoruz, öncü adımlar atarak Türk eğitim sistemine katkıda bulunmaya çabalıyor, destek oluyoruz. Yarım asırdır bu başarılarımızı daimi kılabilmemizin temelini, kurucumuz Ulu Önder Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinden hiç ayrılmamamız oluşturuyor. Eğitim kurumlarımızı da tek tipleştirmemiz, çeşitlendirmemiz gerekiyor. Biz de öğrencilerimizi seçerken onların akademik ve bireysel becerilerinin yanı sıra sanat, spor gibi farklı alanlardaki deneyimlerini dikkate alıyoruz. Öğrencilerimizi bizler seçerek, içeriklerimizi ve eğitimimizi de bu doğrultuda kurguluyoruz” diye konuştu.

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ise Türkiye genelinde açılacak 28 yeni yatırımdan birinin Karşıyaka Örnekköy Kampüsü olduğunu belirterek, İzmir’de eğitim alanında öncü adımlar atmaya hazırlandıklarını söyledi.