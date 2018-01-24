Eğitim kurumundan Google’la işbirliği

Dünya Education ve Türk Eğitim Derneği (TED) Okulları protokol iş birliği kapsamında, kendi alanlarında uzman bir eğitimci kadrosunu eğitimde teknoloji uygulamaları konusunda özellikle Google eğitim uygulamaları özelinde yetiştirmek amaçlanıyor. Ayrıca Google eğitim uygulamaları aracılığıyla 21’inci yüzyıl becerileriyle donanmış birbirleriyle ve öğretmenleriyle daha interaktif bir şekilde çalışan öğrenci grupları yetiştirmeyi amaçlıyor.

Bu interaktivite sayesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin verimliliğine katkıda bulunmak ve öğrencilerin bu uygulamalar sayesinde daha keyifli ve rahat öğrenmeleri sağlanacak. Protokol kapsamında TED Okulları’nda tüm öğretmen ve öğrenciler Google’ın tüm eğitim uygulamalarını ve Gmail altyapısını kullanabilecek. Öğrenciler, Google eğitim uygulamaları kullanarak, cihaz ve mekandan bağımsız olarak birbirleri ve öğretmenleri ile birlikte ortak çalışma imkânı bulacak. Okullar dilerlerse, Google tarafından tasarlanan birden fazla kişiye aynı anda kullanım imkânı sunan Chromebook cihazlarını kullanabilecek. Böylece öğretmen ve öğrencilerin tam zamanlı çevrimiçi işbirliği kurmaları ve bunu velilerin de yakından takip etmeleri sağlanacak. Veliler ise Google for Education eğitim uygulamaları ücretsiz olduğu için ek bir mali yükümlülüğün altına girmek zorunda kalmayacak.

TED Diyarbakır Koleji Genel Koordinatörü Ozan Demiralp protokolle ilgili şunları söyledi:

“Genel merkezimiz Türk Eğitim Derneği ve Dünya Education arasında gerçekleşen Google For Education Reference School Projesine İlişkin Protokolun imzalanması okulumuzdaki teknolojiye dayalı eğitimin çok daha ilerilere gideceğinin habercisi bir durum. Bu işbirliğiyle önümüzdeki dönemde kendi alanlarında uzman olan eğitimci kadrosu eğitimde teknoloji uygulamaları konusunda özellikle Google altyapısı üzerinden yetiştirecek. Google eğitim uygulamalarıyla çok yönlü becerilerle donanmış birbirleriyle ve öğretmenleriyle daha interaktif bir şekilde çalışan öğrenci grupları yetiştirmeyi amaçlıyoruz.”

Google eğitim uygulamalarının öğrenme üzerindeki etkilerinden bahseden Demiralp, “Günümüz çocuklarının konuştuğu dilin ‘teknoloji’ olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda öğrenme ortamına bilinçli şekilde taşınan teknoloji artık öğretmenlerin en önemli araçlarından bir tanesi haline gelmiş durumda. Okul dışındaki zamanlarda da paylaşılan takvimler, otomatik e-posta davetleriyle öğretmenle öğrencinin birebir hatta öğrencilerin çalışma ekipleri kurarak birlikte çalışabilecekleri online öğrenme ortamları oluşacak. Böylelikle öğrencilerimiz Google altyapısı üzerinde tablet, telefon vb. araçları öğrenme ortamı olarak da kullanabilecek, dokümanlar, e-tablolar ve slaytlar üzerinden kolayca çalışabilecekler. Yine bu altyapı üzerinde kurulan Google sınıflar da öğretmenin yönetimi ve öğrenci işbirliği içerisinde sürekli geliştirilebilecek” dedi.

Google eğitim uygulamasıyla hedeflerine değinen Demiralp, "TED Diyarbakır Koleji olarak, tüm TED okullarında uygulanmaya başlayacak olan bu teknolojik gelişimin ileri düzeyde İngilizce bilen, akademik bütünlüğe ve çok yönlü becerilere sahip bireyler yetiştirme misyonumuza doğrudan hizmet edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.