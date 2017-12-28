Eğitim kurtaramadı

19 Aralık’ta görülen davanın ilk duruşmasında sanık B.K., E.Ö.’ye cinsel istismarda bulunmadığını savundu. Mağdur E.Ö. ise bakkalın kendisini istismar ettiğini okulda aldığı eğitim sayesinde sonradan fark ettiğini ve bunun üzerine durumu ailesine bildirdiğini söyledi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin beraat kararına itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdıklarını söyleyen Avukat Şafak Yılmaz, “mağdur için ruh sağlığı bozulduğuna dair Adli Tıp raporu alınmasını mahkemeden talep ettik. Ancak mahkeme bu talebimizi değerlendirmeden sanık hakkında beraat kararı verdi. Dolayısıyla biz de karara itiraz edip dosyayı tekrar incelemek üzere istinaf mahkemesine taşıdık” dedi.