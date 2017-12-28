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    Eğitim kurtaramadı

    İdris Emen
    28.12.2017 - 20:52 | Son Güncelleme:

    Gaziantep’te okulda gördüğü özel eğitim sayesinde daha önce mahalle bakkalı tarafından cinsel istismara uğradığını fark eden 9 yaşındaki E.Ö.’nün davası Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme sanığın suçu işlediğine dair mahkûmiyetini gerektirir yeterlilikte, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle bakkal B. K. hakkında beraat kararı verdi.

    19 Aralık’ta görülen davanın ilk duruşmasında sanık B.K., E.Ö.’ye cinsel istismarda bulunmadığını savundu. Mağdur E.Ö. ise bakkalın kendisini istismar ettiğini okulda aldığı eğitim sayesinde sonradan fark ettiğini ve bunun üzerine durumu ailesine bildirdiğini söyledi.

    KARARA İTİRAZ EDİLDİ

    Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin beraat kararına itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdıklarını söyleyen Avukat Şafak Yılmaz, “mağdur için ruh sağlığı bozulduğuna dair Adli Tıp raporu alınmasını mahkemeden talep ettik. Ancak mahkeme bu talebimizi değerlendirmeden sanık hakkında beraat kararı verdi. Dolayısıyla biz de karara itiraz edip dosyayı tekrar incelemek üzere istinaf mahkemesine taşıdık” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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