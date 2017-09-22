Eğitim için doğru karar şart

Yurt dışında eğitim almak isteyen pek çok öğrenci ülke, okul ve program seçiminde doğru kararı verebilmek adına eğitim danışmanlığına ihtiyaç duyuyor. Günümüzde oldukça yaygınlaşan yurt dışı eğitim danışmanlığında güvenilir bir firma ile buluşmak çok önemli. Yurt dışı eğitim danışmanlığının çok hassas bir konu olduğunu belirten DinamoEdu’nun kurucusu Fatih Kuran, yurt dışında lise, üniversite, dil eğitimi almak isteyen öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu.
Kuran; “Eğitim şart deriz ama eğitim için doğru karar vermek daha da şart desek yeridir. Bu konuda danışmanlık almak çok önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Gençlere olduğu kadar ebeveynlere de danışmanlık alırken bazı konulara dikkat etmelerini öneriyoruz.
Y ve Z kuşağı ile ilgili araştırmaları yapan Dinamo Danışmanlık firmasının yurt dışı eğitim markası DinamoEdu, tecrübeli kadrosuyla hem Türkiye’de hem de Kanada’da hizmet veriyor.