Eğitim için doğru karar şart

Yurt dışında eğitim almak isteyen pek çok öğrenci ülke, okul ve program seçiminde doğru kararı verebilmek adına eğitim danışmanlığına ihtiyaç duyuyor. Günümüzde oldukça yaygınlaşan yurt dışı eğitim danışmanlığında güvenilir bir firma ile buluşmak çok önemli. Yurt dışı eğitim danışmanlığının çok hassas bir konu olduğunu belirten DinamoEdu’nun kurucusu Fatih Kuran, yurt dışında lise, üniversite, dil eğitimi almak isteyen öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu.

Kuran; “Eğitim şart deriz ama eğitim için doğru karar vermek daha da şart desek yeridir. Bu konuda danışmanlık almak çok önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Gençlere olduğu kadar ebeveynlere de danışmanlık alırken bazı konulara dikkat etmelerini öneriyoruz.

Eğitim danışmanlığı hizmetlerinde hizmeti alacağınız kurumun sürecin başından sonuna kadar başvuru, kayıt, vize işlemleri, oryantasyon programı, karşılama ve konaklama imkanları konusunda size yardım edebilecek yetkinlikte olduğuna emin olun.

Alacağınız hizmetler ile ilgili sizden okul kayıt ücretleri haricinde ekstra talepte bulunuluyorsa vereceğiniz ücretin karşılığında ne hizmet alacağınızı sorgulayın.

Öncelikle yurt dışında okumak için hazır olup olmadığınızı anlamak adına mutlaka danışmanınızla görüşün,

Yurt dışında yaşama tecrübeniz olsa da doğru ülke ve eğitim programı için yine de bir danışmanla çalışın,

Güvenilir, uzman, yetkin ve uluslararası kabul gören etik kurallar ile çalışma anlayışında hizmet veren bir firmadan danışmanlık alın,

Y ve Z kuşağı ile ilgili araştırmaları yapan Dinamo Danışmanlık firmasının yurt dışı eğitim markası DinamoEdu, tecrübeli kadrosuyla hem Türkiye’de hem de Kanada’da hizmet veriyor.