Eğitim harcamaları yüzde 8.6 arttı

Maliye Bakanlığı’nın genel bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırması verilerine göre, geçen yıl eğitim hizmetleri harcamaları, 2016’daki 73.1 milyar liradan yüzde 8.6 artışla geçen yıl 79.4 milyar lira düzeyine çıktı. Bu alana yapılan harcamalar 2017 için belirlenen 81.9 milyar liralık ödeneğin altında kaldı.

HARCAMALARIN YARISI MİNİKLERE

Eğitim hizmetlerine yönelik harcamaların yarısını okul öncesi ve ilköğretim hizmetleri giderleri oluşturdu. Buna göre, geçen yıl okul öncesi için 1.3 milyar lira, ilköğretim hizmetlerine yönelik 39.1 milyar lira olmak üzere toplam 40.4 milyar liralık harcama gerçekleştirildi.

Ortaöğretim hizmetlerine yönelik harcamalar 27.2 milyar lirayı bulurken, bunun 17.5 milyar lirası mesleki ve teknik ortaöğretime, 9.7 milyar lirası ortaöğretim genel programlarına, 27.5 milyon lirası da sınıflandırmaya girmeyen ortaöğretim hizmetlerine yapıldı.

Yükseköğretim hizmetlerine de geçen yıl 908 milyon lira harcamada bulunuldu. Eğitime yardımcı hizmetlerin giderleri 2.5 milyar lira olurken, eğitime yönelik araştırma ve geliştirme hizmetlerine 242.8 milyon lira ödendi.

Eğitimde seviyeye göre sınıflandırılamayan hizmetlere 3.1 milyar lira, sınıflandırmaya girmeyen hizmetlere de yaklaşık 5 milyar lira harcandı.