Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Eğitim harcamaları yüzde 8.6 arttı

    Eğitim harcamaları yüzde 8.6 arttı

    AA
    22.01.2018 - 12:57 | Son Güncelleme:

    Eğitim harcamaları geçen yıl yüzde 8.6 artışla 79.4 milyar liraya yükseldi. En yüksek payı ise okul öncesi ve ilköğretim hizmetleri aldı.

    Maliye Bakanlığı’nın genel bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırması verilerine göre, geçen yıl eğitim hizmetleri harcamaları, 2016’daki 73.1 milyar liradan yüzde 8.6 artışla geçen yıl 79.4 milyar lira düzeyine çıktı. Bu alana yapılan harcamalar 2017 için belirlenen 81.9 milyar liralık ödeneğin altında kaldı.

    HARCAMALARIN YARISI MİNİKLERE
    Eğitim hizmetlerine yönelik harcamaların yarısını okul öncesi ve ilköğretim hizmetleri giderleri oluşturdu. Buna göre, geçen yıl okul öncesi için 1.3 milyar lira, ilköğretim hizmetlerine yönelik 39.1 milyar lira olmak üzere toplam 40.4 milyar liralık harcama gerçekleştirildi.

    Ortaöğretim hizmetlerine yönelik harcamalar 27.2 milyar lirayı bulurken, bunun 17.5 milyar lirası mesleki ve teknik ortaöğretime, 9.7 milyar lirası ortaöğretim genel programlarına, 27.5 milyon lirası da sınıflandırmaya girmeyen ortaöğretim hizmetlerine yapıldı.

    Yükseköğretim hizmetlerine de geçen yıl 908 milyon lira harcamada bulunuldu. Eğitime yardımcı hizmetlerin giderleri 2.5 milyar lira olurken, eğitime yönelik araştırma ve geliştirme hizmetlerine 242.8 milyon lira ödendi.

    Eğitimde seviyeye göre sınıflandırılamayan hizmetlere 3.1 milyar lira, sınıflandırmaya girmeyen hizmetlere de yaklaşık 5 milyar lira harcandı.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri