Eğitim Danışmanlığı da nesi? İşte cevabı!

DinamoEdu’nun kuruluş öyküsünden bahseder misiniz? Hazırlık süreci nasıl geçti?

Aslında her şey 2016 yılı yaz başında Toronto’da başladı. O dönemde dokuz yaşında olan oğlumuzu İngilizce öğrenmesi için bir yaz okuluna göndermeyi düşündük. İngilizce bilen yurt dışı deneyimi olan bir çift olarak oğlumuza iyi bir okul bulmak amacı ile yola çıktık. Yurt içi ve yurt dışı pek çok tanıtımla karşılaştığımızda bilgi kirliliği nedeni ile kafamız karıştı. Açıkçası hemen her kafadan bir ses çıktığını gözlemledik. O zamanki deneyimimizle kendimizce doğru olduğuna inandığımız bir okul tercihi yaptık. Maalesef sonuçta tercihimizin pek de doğru olmadığını ve vasat bir tercih yaptığımızı okul başladıktan sonra fark ettiğimizde artık çok geçti. Türkiye’de eğitim ve danışmanlık sektöründe 10 yılı aşkın emek vermiş kişiler olarak bu alanda bir boşluk olduğunu fark ettik. Güvenilir, uzman, yetkin ve uluslararası kabul gören etik kurallar ile çalışma anlayışında olan bir hizmete ihtiyaç vardı. Başlangıç aşamasında özellikle şirketimizin de bulunduğu Kanada odaklı eğitim kurumları ile ilişki geliştirmeye ve temsilcilik almaya odaklandık. Geldiğimiz nokta itibari ile şu an Kanada başta olmak üzere ABD, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda gibi dünyanın İngilizce konuşulan tüm ülkelerinde lise, kolej, üniversite ve dil okulları ile temsilcilik anlaşmalarımız bulunmaktadır. Dünyanın hemen her yerindeki en prestijli okullara öğrenci gönderebilecek altyapıyı görece kısa bir zamanda geliştirmiş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Dünya ve Türkiye’deki sektörü karşılaştırdığınızda ne gibi farklılıklar görüyorsunuz?

Dünya’da özellikle gelişmiş ekonomilerde işin ehli olmayan ve bunu ispat etmeyen kişilerin çalışma hayatında yer alması çok zor hatta çoğu zaman imkansızdır. Yurt dışı eğitim danışmanlığı gibi öğrencilerin geleceklerini ve ailelerin de evlatlarını emanet ettikleri çalışma alanında iş yapmak için Türkiye’de herhangi bir sertifikasyona ihtiyaç yoktur. DinamoEdu olarak biz bu konuda Türkiye’de herhangi bir zorunluğumuz bulunmamasına rağmen CCEA sertifikasyonunu alarak ve en önemlisi bu sertifikasyon kapsamındaki etik kurallara bağlı kalacağımız konusunda taahhütte bulunarak işin ciddiyetinin farkında olduğumuzu vurgulamış olduk.

Danışmanlık Türkiye için çok yeni bir alanken, eğitim danışmanlığına bakış konusunda değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Çoğu öğrenci ve aile yurt dışında eğitim almak için danışmanlığa ihtiyacı olduğunun farkında ki bu sevindirici bir durum. Hangi ülke, okul ve programların öğrencinin geleceği için en doğru seçim olduğunu ve ilgili diplomaların geçerliliğini tespit etmek gerçekten de özel bir uzmanlık alanı. DinamoEdu olarak yurt dışındaki okulların resmi acentesi olma sıfatı ile gelirimizi direkt okullardan temin edip öğrenciden ekstra hiçbir ücret talebinde bulunmadığımız için öğrenci açısından danışmanlık almanın ekstra hiçbir külfeti de bulunmamaktadır. Aksine vize alım sürecine destek olunmasından, oryantasyon programına, ulaşımdan konaklamaya kadar pek çok alanda verilen tavsiyelere varıncaya kadar ücretsiz sağlanan pek çok ekstra hizmet alma imkânı söz konusu olmaktadır.

"Öğrencilerin büyük bölümü yurt dışında yaşamak istiyor."

Üniversiteyi yurt dışında okumak isteyen öğrencilere sizden kısa bir tavsiye alabilir miyiz?

Yurt dışında okumak isteyen öğrencilerin önemli bir bölümünün nihai amacının yurt dışında çalışmak ve yaşamak olduğunu gözlemliyoruz. Bu bakımdan amaçlarına ulaşmak amacı ile en sondan başa giderek en kolay nerede iş bulup yaşayabileceklerini ve belki de vatandaş olabileceklerini değerlendirip tercih yapmalarında fayda var. Ayrıca alacakları diplomanın sadece Türkiye’de değil dünya çapında geçerli olup olmadığı da ilerideki çalışma imkanları açısından mutlaka önemli bir konudur. Özetle öğrencilere planlarını uzun vadeli yapmalarını ve ileriye yönelik çalışma ve yaşama seçeneklerini en fazla geliştirebilecekleri ülke ve okullarda eğitim görmelerini salık verebiliriz.