Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen B.Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis tarafından gözaltına alınan B.Y., işlemlerinin ardından Ankaraya sevk edildi.
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