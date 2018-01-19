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    Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

    Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA (DHA)
    19.01.2018 - 06:47 | Son Güncelleme:

    ISPARTA'nın Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen B.Y., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen B.Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis tarafından gözaltına alınan B.Y., işlemlerinin ardından Ankaraya sevk edildi.

    Etiketler: Isparta , Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı
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