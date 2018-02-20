Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Eğilip şehidin alnından öptü

    Eğilip şehidin alnından öptü

    Özkan ARSLAN/DHA
    20.02.2018 - 23:14 | Son Güncelleme:

    DARBE girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili dava dosyasına ÖKK'ya ait güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler girdi.

    Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e "Darbeci Semih Terzi'yi vur" emrini veren dönemin ÖKK Komutanı 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın, darbe girişiminin bastırılmasının ardından ÖKK'ya gelme anına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. 16 Temmuz 2016 günü sabah saat 10.17'de karargâh girişine aracıyla gelen Aksakallı'nın darbecileri bertaraf eden askerlere sarıldığı görülüyor.

    Karargâh binasının içine doğru yönelen Aksakallı'nın bir müddet beklediği, daha sonra da Terzi'yi öldürmesinin ardından darbeciler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir'in naaşına yöneldiği görüntülere yansıyor. Şehit Ömer Halisdemir'in naaşı önünde diz çöken Aksakallı’nın şehidin yüzündeki örtüyü açtığı ve alnından öptüğü an da güvenlik kameralarınca kaydedildi. 

    Şehit Ömer Halisdemirin son görüntüleri ortaya çıktı Şehit Ömer Halisdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı

    Etiketler: gazetehaberleri , şehit , ömer halisdemir , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri