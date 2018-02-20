Eğilip şehidin alnından öptü

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e "Darbeci Semih Terzi'yi vur" emrini veren dönemin ÖKK Komutanı 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın, darbe girişiminin bastırılmasının ardından ÖKK'ya gelme anına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. 16 Temmuz 2016 günü sabah saat 10.17'de karargâh girişine aracıyla gelen Aksakallı'nın darbecileri bertaraf eden askerlere sarıldığı görülüyor.

Karargâh binasının içine doğru yönelen Aksakallı'nın bir müddet beklediği, daha sonra da Terzi'yi öldürmesinin ardından darbeciler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir'in naaşına yöneldiği görüntülere yansıyor. Şehit Ömer Halisdemir'in naaşı önünde diz çöken Aksakallı’nın şehidin yüzündeki örtüyü açtığı ve alnından öptüğü an da güvenlik kameralarınca kaydedildi.