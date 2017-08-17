 Eğer bu 5 duyguyu hissetmiyorsanız gerçekten aşık değilsiniz

Romantizm

Toplumumuzda romantizm özellikle erkekler için negatif bir duyguymuş gibi aşılansa ve aşağılansa da aslında her aşık romantizmin ne demek olduğunu bilir. Aşıkken yaşanan tüm duyguların naifliği o romantizmi peşinden sürükler çünkü. Eğer aşıksanız kimseyi umursamaz dünyanın en romantik anını yaratırsınız bir anda.

Birleşme arzusu

Şehvet romantizmle bağlantılıdır. Sadece bedenlerimizi değil, zihinlerimizi ve ruhlarımızı da birleştirmek isteriz. Aşık olduğumuzda yaşadığımız orgazm sadece fiziksel değil duygusal ve duyusal bir orgazmdır. Eğer kendinizi karşınızdakiyle atomlarınıza kadar paylaşmak istiyorsanız aşıksınız arkadaş!

Dünyaya karşı durma hissi

Aşk bir çiftin parçası olmak anlamına gelir. Yani artık bir sayısından fazlasınızdır ama iki de değilsinizdir. İşte bu his size inanılmaz bir güç verir ve merkezde birlikteliğiniz vardır. Birlikte aşamayacağınız sorun, dert olmadığın düşünürsünüz.





Onun için üretmek

Hepimiz en iyi sperm ve yumurtanın birleşmesiyle bir araya geldik. Bizi bir araya getiren anne babanın ürettiği en güzel şeydik belki de. İşte aşk tüm bu üretimin tamamını kapsayan bir şeydir. Milyarca insan içinden bir kişi için sanat, edebiyat, müzik, şifa üretirsiniz.





Hayal kırıklığı

Balayı saati sona erdiğinde kapıdan içeriye yavaşça hayal kırıklığı girer. Karşınızdaki kişinin değiştiğini düşünmeye başlarsınız. Onun sizin olduğunu düşündüğünüz kişi olmadığını ve size istediğiniz şeyleri veremeyeceğini söylemeye başlarsınız. Ancak aşk bu kandırmacanın üstesinden gelebilen bir duygudur. Bu sırada bir hata yaptığınızı düşünüyor ve neyin kaybolduğunu aramaya koyuluyorsanız aşk sizinle demektir.