Eğer Aleyna beni ararsa...

Hadise, Adana'da verdği konserde seyircilerin açtığı "Tilki'yi kovaladık, şampiyon sahnede" pankartını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşmıştı. Hadise'den bir gün önce sahneye çıkan Aleyna Tilki izdhamdan dolayı sahneden inmek zorunda kalmış ve konser yarıda bırakmıştı.

Hadise'nin de yüklediği bu kare bu sebeple olay oldu. Şarkıcı'nın Aleyna Tilki'ye gönderme yaptığı iddia edildi. Bu konunun olay olmasıyla birlikte Hadise o fotoğrafı hemen sildi ama iş işten geçmişti.

HADİSE İNKAR ETTİ!

Önceki gün görüntülenen Hadise konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. O fotoğrafı kendisinin değil hayranlarının paylaştığını iddia etti. Şarkıcı, "O gün haberler çıktı ama ben sosyal medyadan cevap vermeye sevmediğim için bir şey söylemedim. Sizlerin karşısına geçince cevaplamak istedim. O kareyi ben yüklemedim. Aleyna'yı çok seviyorum. Ben şimdiye kadar kimseyle polemiğe girmedim. Bana çok laf atıldı ama hiç birine cevap vermedim. Aleyna'yı da çok seviyorum. Beni ararsa her türlü desteği veririm. Böyle polemiklere ihtiyacım yok" dedi.

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