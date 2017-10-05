Ege’nin yaşlanmayan balıkçısı Bodrum

‘Bodrum’a en son ne zaman gittiniz’ diye bir soru sorulsa birçok kişinin cevabı yaz ayları olacaktır. Sabaha kadar süren eğlenceler, hınca hınç sokaklar ve şezlonglardan yürümenin zorlaştığı sahiller... Evet, Bodrum yaz tatili için yerli ve yabancı gezginlerin en önemli adreslerinden biri. Ama ekimde Bodrum’a giderseniz sizi mutlu edecek bir doğa ve bu doğayı gözlemleyeceğiniz birçok rota var. İşte size bir hafta sonu Bodrum rotası.





En başta, kent içi gezisini mümkün olduğunca kısa tutup çevresini gezmenizi öneriyoruz. Eğer vaktiniz kısıtlı değilse Bodrum Kalesi, Zeki Müren Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Marina ve Barlar Sokağı’nı gezin ve sahildeki kafelerde sakin ve sessiz Bodrum’u yaşayın. Ama asıl enerjinizi sonrasına saklayın deriz.

Aradığınız sessizlikse…

Bu mevsimde her yer sessiz olsa da yarımadanın kıyısında, Gökova Körfezi’ne komşu Mazı’da zeytin ağaçlarının ortasında daha sakin bir tatil yapabilirsiniz. Mazı, 25 yıldır turizme ve imara açılmamış olması sayesinde böyle kalabilmiş. Denizden gelebilecek korsan saldırılarına karşı, biri denize daha yakın olmak üzere iki farklı noktaya kurulmuş Mazı’nın köyleri: Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı. Her iki bölgede yerel halk geçimini halıcılık, balıkçılık ve arıcılıkla sürdürmekte. Mazı’nın en önemli özelliklerinden biri de Türkiye’nin en iyi semt pazarlarından birine sahip olması. Bodrum ve civar köylerden gelenler meyve-sebze, peynir-zeytin, Buldan bezinden örtüler, halı ve kilimler ilginizi çekecektir. Ama Mazı’yı Mazı yapan sessiz koyları.





Sahilden 1,5-2 kilometre içerideki Aşağı Mazı'nın, üç ayrı koyu var. Köyden sola, aşağı doğru Hurma, İnceyalı ve Çakıllıyalı. Koyların her üçünde de deniz sığ ve sahili çakıllı. Bu sakinlikten kaçmak isterseniz ise Ortakent’e, Yalıkavak’a ve özellikle Gümüşlük’e uğrayın. Gümüşlük Bodrum’un olmazsa olmaz durağı. Küçük köy özelliğini koruyan; balık pişirmekte ve ahtapot salatası yapmakta üzerlerine olmayan balıkçı lokantaları, koyun ilerisinde paçalarınızı sıvayıp denizden yürüyerek gidilebilen tavşanların dolaştığı adasıyla her şey güzel mi güzel. Ancak hemen söyleyelim:

Şimdilerde arkeolojik çalışmalar nedeniyle bu adaya ulaşmak pek kolay değil. Bölge koruma altında. Gümüşlük, günün her vakti güzel. Sabah kahvaltısını bir de sıcacık poğaça, sacda gözleme ve demli bir çayla deniz kenarındaki çay bahçeleri ve pastanelerde deneyin. Pazartesi ve çarşamba günleri kurulan pazarı da kaçırmamanızı öneririz.

Otantik duraklar

Bodrum’da sadece merkezde değil, bütün civar köylerde haftanın belli günlerinde pazarlar kuruluyor. İşte o pazarların ilçenin en otantik durakları olduğunu söyleyebiliriz. Salı günleri ‘bez’ pazarı meşhur. Yöreye has tüm dokumaların satıldığı bu gün, gerçekten çok renkli geçiyor. Her zevke hitap eden çeşitli renklerde kumaşlar bayram yerine çeviriyor burayı. Kilimler, halılar, mutfak eşyalarını da pazarda bulmanız mümkün.





Perşembe ve cuma günleri kurulan ‘yemiş’ pazarında ise sebze ve meyvenin bir arada satıldığı çeşitlilik karşısında şaşırabilirsiniz. Üç-dört çeşit havuç, mandalina ve limonlar... Hardal, ısırgan, menekşe otları, börülceler pazarın vazgeçilmezleri. Özellikle yöreye has, gayet şekilsiz bir görünüşe sahip ‘çintar’ mantarı son derece lezzetli. Cumartesi günü Turgutreis pazarına mutlaka zaman ayırmalısınız. Gerçekten büyük, çeşidin bol olduğu, kalabalık, tam bir pazar yeri. Kumaş çeşitleri Bodrum’da olduğu gibi çok zengin. Ayrıca Bodrum’da köy yaşamını gözlemleyebileceğiniz birçok durak var. Bunun için asfalt yoldan toprak bir yola sapmanız kâfi.

Envayi çeşit deniz mahsulü

Ege mutfağını seviyorsanız Bodrum bu mutfağa dair her lezzeti içinde barındırıyor.

Değişik otlarla yapılan birbirinden leziz mezeler, deniz börülcesi, kabak çiçeği dolması bu bölgenin masalarının olmazsa olmazları. Dahası envayi çeşit balık, ahtapot, kalamar… Burası deniz mahsullerini sevenler için adeta cennet. Sabahları Gümüşlük'te, Yalıkavak'ta iskeleye yanaşan teknelerden taze balık alma imkânınız da var. Ama siz iyi bir balık restoranına gidin ve lağos yiyin.

Çıntar Mantarı