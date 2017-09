Egemenlik kadınlarda!

Tüm dünyada bilinen bir gerçeği sır gibi saklamanın alemi yok. Televizyonlar ve beyaz perdede de elbette erkek egemen bir yapı vardı ve kadınların temsil oranı %30’u geçmiyordu. Zaten bir erkeği kapmak üzerine masallar dinleyerek büyüyen biz kadınların temsil edilmesine gerek olmadığı gibi, temsil edilsek de ağırlıklı olarak narin prenses rolleriyle ekranlarda yerimizi alıyorduk.

Farkında mısınız bilmiyorum ama son yıllarda Hollywood ardı ardına güçlü kadın rollerini öne çıkarmaya başladı. Değişim başladı, nasıl mı?

HOW TO GET AWAY WITH MURDER – ANNALISE KEATING

Hukuk dizilerini takip edenler bilir, Annalise Keating gazabından ve zekasından korkacağınız bir ceza avukatıdır. Tıpkı dizideki oyuncular gibi yer yer sevip yer yer suçladığınız Annalise’den nefret etseniz bile gücünden şüphe edeceğiniz tek bir saniye olamaz.

MARVEL EVRENİNDEN JESSICA JONES

Sizi bilmiyorum ama hikaye örgüleri ve LGBT’yi de karakterlerine dahil etmesi sayesinde Marvel’in hastasıyım. Jessica Jones da fiziksel olarak aşırı güçlü bir kadın dedektif. Pelerini yok ya da mükemmel bir karaktere sahip değil, hatta zaman zaman agresif bile olabiliyor. Küçükken mahallede olsa, “erkek gibi” diyeceğiniz kadınlardan ama artık hayat, kadınları kick boks ya da uzakdoğu dövüş sporlarını öğrenmeye mecbur kılıyor ve güç sadece erkeklere özgü bir şey değil.

ALAYCI KUŞ – KATNISS EVERDEEN

Üç filmden oluşan Alaycı Kuş serisi, Katniss’in ateşe dönüşen elbisesi ve son saniye yönünü değiştirdiği okla gönüllere taht kursa da, serinin sonu tamamen hayal kırıklığıydı. Üç film boşa değil elbette, o nedenle bu listede olmayı kesinlikle hak ediyor. Yine de söylemeden geçmeyelim: Halkların isyanını yöneten koskoca Katniss Everdeen’e serinin sonunda çiçekli elbise giydirip piknikte çocuk baktıran senaristler, utanın kendinizden.

GAME OF THRONES

İki sezondur adeta kadınların savaşını izliyor ve kadın karakterlerin yükselişini gözlemliyoruz. Dünyanın en narin kadını Sansa, yaşadığı fiziksel ve psikolojik şiddet hatta tecavüze rağmen sağ kaldı ve adeta küllerinden doğdu. Cinsiyetçi rollere küçücük yaşından beri karşı gelip kılıç dersleri alan Arya Stark, zaten ilk göz ağrımız. Cercei’den belki nefret ediyoruz, ama kötülüğüne saygı duyuyoruz. Ve elbette, ejderhaların annesi Daenerys Targaryen. Sadece ejderhalarıyla değil, seçimleri, adalet duygusu ve mantığıyla da dizinin en güçlü karakterlerinden. Zaten hepimiz Daenerys’in askerleri değil miyiz?





Yazan: Yeşer Sarıyıldız