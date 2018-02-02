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Ege'den ihracat rekoru kırıldı

AA
02.02.2018 - 13:26 | Son Güncelleme:

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) kanalıyla yapılan ihracat, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 1 milyar 73 milyon dolara çıktı ve ocak ayı rekoru kırıldı.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, son bir yıllık dönemde kayda alınan ihracat, yüzde 10’luk artışla 12 milyar 35 milyon dolara yükseldi. 
Yılın ilk ayını yüzde 24 artışla 1 milyar 73 milyon dolar seviyesinde kapatan Egeli ihracatçı, ocak ayları dikkate alındığında 79 yıllık EİB tarihinin ihracat rekorunu kırdı. 

Bünyesinde 11 ihracatçı birliğini barındıran EİB'de Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği dışındaki tüm birlikler ocak ayını artışla kapattı. 

Sanayi ürünlerinin 595 milyon dolarla en büyük payı aldığı EİB ihracatında tarım ürünleri 332 milyon dolar, madencilik ise 62 milyon dolarlık paya sahip oldu. 

EİB'in bu dönemdeki ihracatında Almanya, 127 milyon 100 bin dolarlık ihracat rakamıyla zirvedeki yerini korudu. 

"2018 YILINA GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK" 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2018 yılına güzel bir başlangıç yaptıklarını belirterek, Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artış hızı yakalamalarından dolayı mutlu olduklarını kaydetti. 

İhracatçılar olarak 2018 yılına yeni ihracat hedefleri belirleyerek girdiklerini vurgulayan Ünlütürk, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2018 yılında yüzde 8’lik ihracat artış hızı ve 13 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Ocak ayındaki performans bu hedefe kolaylıkla ulaşabileceğimizi gösteriyor. 7 bin 500 ihracatçımızla hedefe ulaşmak için katma değerli ürün ihracatına yoğunlaşacağız.

Tasarım, inovasyon ve Ar-Ge ağırlıklı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fuar, sektörel ticaret heyeti, alım heyeti organizasyonları gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Ege , İhracat , REKOR
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