Ege'de 'gulet krizi'

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, bugün (Perşembe) Atina’da Yunanistan Denizcilik Bakanı Panayotis Kuruplis ile son derece kritik bir görüşme yapacak.

Arslan ve Kuruplis, iki ülkenin ekonomilerine yüzmilyonlarca euro zarar verebilecek “Gulet Krizi”ne Atina’da çözüm bulmaya çalışacaklar.

Geçen Temmuz ayında başlayan “Gulet Krizi”ne çözüm amacıyla iki tarafın da uzlaşma için gerekli adımları atmamaları halinde, Türk Denicilik Filosu’nun “Beyaz Bayrak”dan “Gri Bayrak” statüsüne düşmesi, Yunanistan turizminin de büyük bir darbe yemesi tehlikesi bulunuyor. Ege adalarındaki yerel yetkililer ve turizmciler “Gulet Krizi” yüzünden son derece endişeli.

“GULET KRİZİ” NEDİR?

Türkiye’de turizmde yaşanan düşüş nedeniyle, 24 metreden küçük Türk bayraklı gulet tekneler, yaklaşık 3 yıldır Yunan turizm acentelerine taşeronluk yapıyorlar. Guletlerin müşterileri, Ege adalarında normal turistlerden kat ve kat fazla para harcayan zengin turistler. .

Yunan makamları geçen Temmuz ayından beri Türk guletlerini aniden çok sıkı kriterler ile denetlemeye başladı.

Ahşap gulet teknelerinde, esas olarak ticari gemi filoları için şekillendirilmiş Paris Mutabakat Muhtırası (Paris MOU) kriterleri arandı. Geçen 2,5 ay içinde 5 Türk guletine 50 bin euro’nun üzerinde para cezaları kesildi Bugüne kadar guletlerden 3’ü Paris MOU’nun elektronik sistemine kaydedildi. İşte bu aşamada, gulet gibi küçük ticari teknelerin dahil olmadığı Türk ticari gemi filosunu menfi etkileyen bir durum ortaya çıktı.

“GRİ BAYRAK” TEHLİKESİ

Küçük gulet teknelerin, büyük şileplerle bir tutulup seyahate sakıncalı sayılarak Paris MOU elektronik sistemine kaydedilmeleri üzerine, Türk denizcilik filosu “Beyaz Bayrak”tan, “Gri Bayrak” statüsüne düşmenin eşiğine geldi.

“Gri Bayrak” Türk ticaret filosundaki gemilerin, sigorta ödemelerinin katlanması anlamına geliyor.

Hürriyet’e konuşan konuyla ilgili bir uzman “Gri bayrak statüsünde, sadece 1 ya da 2 şilebin sigorta için ödemek zorunda kalacakları paranın miktarı, tüm guletlerin kazançlarından çok daha yüksek olacak” dedi.

HEYETLER ANLAŞAMADI

Türkiye, “Gri bayrak” tehlikesi karşısında önce 12 Eylül’de Atina’ya bir heyet gönderdi. Yunan heyeti, AB standartlarının uygulandığını savunarak, uzlaşmaya yanaşmadı.

Yunan bir yetkili “Türk tarafı, kurallara uymalı. Teknelerdeki eksiklikler giderilmeli. Allah korusun eğer içinde 10-20 kişinin bulunduğu bir tekne batarsa ne olacak?” diye konuştu.

SEFERLERE YASAK

Türkiye, denetlenerek ceza kesilen ve Paris MOU elektronik sistemine kaydedilen küçük tekne sayısının artmaması amacıyla, guletlerin Yunanistan’a seferlerini yasakladı.

Eğer, Aslan-Kuruplis görüşmesinde soruna bir çözüm yolu bulunamazsa, aynı yasak bugünden (Perşembe) itibaren Türk sahilleri ile Ege adaları arasında sefer yapan feribotlar için de uygulanacak. Türk sahilleri ile Ege adaları arasında sefer yapan feribotların yüzde 80’i Türk.

YUNAN TURİZMİNE BÜYÜK DARBE OLUR

“Gulet Krizi” yüzünden Türkiye’nin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla, tüm ticari tekneler ve feribotların Yunanistan’a çıkışlarını yasaklaması, Yunan turizmine büyük zarar verecek.

Hürriyet’e konuşan Simi Belediye Başkanı Lefteris Papakalodukas “Yasak yüzünden sadece son 1 ayda en az Simi’ye en az 200 tekne gelemedi. İlgili makamlara endişeleri ilettim. Ege’nin iyi yakasında 15 yıldır ekonomi, ticaret ve kültür alanlarında başarılan onca şeyi “Gulet Krizi” için feda edemeyiz. İki tarafın iyi niyetle işbirliği yapıp sorunun üstesinden geleceklerine inanıyorum” dedi.

Türk turistler, Ege adaları için büyük bir gelir kaynağı. Türk turistler, yaz sezonundan başka bayram tatillerinde hatta güneşli hafta sonlarında bile Ege adalarını ziyaret ediyorlar.