'Ege'de cinlik yapması yanlış olur'

“Ege’de anlaşmalarda yer almamış kaya parçaları için, formasyonlar için komşumuzun cinlik yapıp buralara heveslenmesi büyük yanlış olur. Bunun asla mümkün olmayacağını bütün dünya bilmelidir. Kimsenin toprağında, yurdunda gözümüz yok. Ama bizim topraklarımıza da göz dikenler olursa, onlara da dünyayı dar etmesini de biliriz. Bu kadar basit. Türkiye’yi o bakımdan gerilime sokmak ve bu Ege konusunu iç siyaset meselesi yapmak aramızdaki dostluğu bozmaya yönelik kışkırtıcı hareketlerden komşularımızın uzak durmasını tavsiye ederiz. ”



NİHAYET TATLIYA BAĞLANDI

Başbakan Yıldırım, ABD ile vize sorununun aşılmasıyla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı: “Amerika ile aramızda devam eden vize gerginliği de nihayet tatlıya bağlandı. Böylece Amerika ve Türkiye’de vize kısıtlamaları kaldırıldı. İlişkiler normalleşme yönünde bir adım daha ileri taşındı. İkili ilişkilerimizde asla gerginliğin tartışmanın, çatışmanın, tarafı olmayacağız dedik. Herkesin şurayı bilmesi lazım, Türkiye’nin milli menfaatlerine aykırı herhangi bir gelişme olursa orada da gereken neyse onu yaparız, dik dururuz. Gençler biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz bunu böyle bilin.”



KILIÇDAROĞLU’NA ELEŞTİRİ

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Ana muhalefet partisi popülizm yapmaya devam ediyor. Edirne’ye geldi ne dedi ‘mazotu 1 lira yapacağım’ dedi ne zaman 7 Kasım’dan önce, 1 Kasım’dan önce Edirneliler, Trakyalılar inandı mı? İktidar yaptı mı? Yapmadı, sen önce mazotu 1 lira yapacağına şu sahip olduğu belediyelere söyle de suyu 3.5-4 liradan 1 liraya indirsinler, ondan sonra gel” dedi. ◊ DHA