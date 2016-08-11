Yol çalışması için kazılan çukura otomobil düştü



Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Kumkahve Mevkisi'nde dün (Çarşamba) saat: 23.30 sıralarında meydana geldi. Belçika'dan Aydın'daki yakınlarını ziyarete geldikleri öğrenilen Murat Itgin yönetimindeki 1 COM 653 plakalı otomobil çevre yolu bağlantı kavşağındaki yol çalışmasında açılan çukura düştü. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobil içerisindeki yaralıları sedye ile yukarı taşıyarak ambulansa bindirdi. Otomobil sürücüsü Murat Utkin ve yanındaki Sude Itgin, Enes Itgin ve Hilal Ünalan ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Büyük oranda maddi hasar meydana gelen otomobil, vinç yardımıyla çukurdan çıkartıldı





