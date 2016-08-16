Su kavgası büyüyor

Fethiye'de 2013 yılına kadar Fethiye Belediyesi tarafından yürütülen su ve kanalizasyon hizmetleri, Muğla'nın büyükşehir statüsüne alınmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Yapılan fiyat artışları eleştirileri beraberinde getirirken, yerel bir televizyon kanalında eleştirileri yanıtlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ün "Suyun siyaseti olmaz" sözleri tartışmanın fitilini ateşledi.

Fethiye Belediye Başkanı DP'li Behçet Saatcı, 2013 yılından bu yana meskenlerde kullanılan suyun tonuna, yüzde 423 zam yapıldığını açıklayıp duruma tepki gösterdi. Başkan Saatcı, 2013 yılında meskenlere tonunu 1 lira 40 kuruştan sattıkları suyun, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 lira 36 kuruştan satıldığını söyledi. Su fiyatlarına meskenlerde yüzde 423, iş yerlerine yüzde 755, şantiyelere yüzde 734, resmi kurumlara ise yüzde 672 zam yapılarak satıldığını öne süren Saatcı, Gürün'e seslendiği konuşmasında, "Sayın başkan kusura bakmayın, bu işin siyaseti de olur, konuşması da olur, eleştirisi de olur, tepkisi de olur, muhalefeti de olur" dedi.

6 GÜNDE 5 BİN İMZA TOPLANDI

Fethiye'de sigortacılık yapan Özgür Karabulut ise geçen 10 Ağustos'ta su fiyatlarının düşürülmesi için imza kampanyası başlattı. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önündeki stantta imza toplayan Karabulut, evhanımlarının da kendi arasında örgütlenerek kampanyaya destek verdiğini söyledi. Karabulut 6 günde yaklaşık 5 bin imza topladı.

STK'LAR DA SU FİYATLARININ DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEDİ

İmza kampanyasının ardından sivil toplum kuruluşlarından (STK) ardı ardına açıklamalar geldi. Fethiye Esnaf ve Sanatkar Odası, Fethiye Otelciler Birliği ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, yaptığı yazılı açıklamalarla astronomik su fiyatlarının düşürülmesini istedi. Toplumdan gelen istek ve taleplere cevap verilmediği gibi suya yeni zamlar yapıldığını belirten STK'lar turizm sektörünün büyük krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde, turizmci ve esnafların yüksek su faturalarını ödemekte güçlük çektiğine dikkat çekti.

CHP'DEN AYKIRI SESLER YÜKSELDİ

Yüksek su fiyatlarına CHP içinde de aykırı sesler yükseldi. Fethiye Belediye Meclis Üyesi CHP'li Ahmet Selim Yücel, Muğla genelinde tüm ilçelere aynı fiyat tarifesinden verilen suyun ilçelere göre farklı fiyatlandırılması gerektiğini vurguladı. Fethiye ve Seydikemer'in kendi suyunu karşılayacak kaynakları bulunduğunu aktaran Yücel, su kaynağı olmayan Bodrum'un su maliyetinin bu ilçelerden karşılanmasının yanlış olduğunu kaydetti.

SU GERİLİMİNE CEMAAT DE KARIŞTI

Artan tepkilere cevap vermek için basın toplantısı yapan CHP Fethiye İlçe Başkanı Ali Özgür Kullukçu ise Behçet Saatcı'ya yüklendi. Saatcı'nın su fiyatlarına yönelik eleştirilerini şark kurnazlığı olarak niteleyen Kullukçu, "Fethiye'nin su fiyatlandırılmasıyla ilgili söyleyeceğiniz sözler varsa, bunların ifade edileceği yerler Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarıdır. Yoksa kamera karşısına çıkıp siyasi şov yapmak, şark kurnazlığından başka birşey değildir" dedi.

Behçet Saatcı'ya cevaplaması için sorular yönelten Kullukçu, "Acaba kendi döneminde tarikat ve cemaat yurtlarına abonesiz olarak ücretsiz su verilmiş midir? Verilmişse niye verilmiştir? Bunun karşılığında da ne alınmıştır? Yine Fethullah Gülen cemaati ve diğer tarikatlar ve cemaatler ile yerel seçimlerde bir seçim pazarlığı yapılmış mıdır" diye konuştu.

"BAK BİÇARE"

Behçet Saatcı'nın bu sorulara cevabı sert oldu. Yazılı bir açıklama yapan Başkan Saatcı, "Bak biçare! Şu an tüm abone kayıtları, belgeler MUSKİ'nin elinde, yani 2014 yılından önce yaptığımız ne varsa elinizde. Yaptığın iş gereği adliyenin yolunu bilirsin. Git gereğini yap" ifadelerini kullandı. Açıklamaları gündem değiştirme çabası olarak niteleyen Saatcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ne kadar çırpınırsanız çırpının. Beşkaza kamuoyu neyin ne olduğunun farkında. Senin de kimlerin sözcülüğünü yaptığını elbet bu halk biliyor. Yaşadığınız, ekmeğini yediğiniz Fethiye'nin çıkarları yerine, siyasi çıkarlarını gözeten, Beşkaza'nın menfaatlerini kişisel çıkarlarına tercih eden, tavırlarınızın cevabını, elbet zamanı gelince saygıdeğer Fethiyeliler verecektir. Yaptığınız her türlü karalama ve ahlaki değerden yoksun iftiralar, Fethiyeliler'in pahalı su tükettiği gerçeğini değiştirmeyecektir."





