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    Sağlık Bakanlığı personel alımında başvuru tarihleri belli oldu mu? Personel alımı ne zaman yapılacak?

    Hürriyet Haber
    26.09.2019 - 12:13 | Son Güncelleme:

    Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili vatandaşların merak ettiği detaylar yer alıyor. ÖSYM üzerinden alınan başvurular ile personel alımları gerçekleştiriliyor. En son yapılan 12 bin personel atamasının ardından şimdi gözler diğer personel alımına çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımında başvuru tarihleri belli oldu mu? Personel alımı ne zaman yapılacak?

    Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 29 bin personel alımında, farklı branşlardan toplam 12 bin personelin ataması yapıldı. ÖSYM üzerinden alınan tercihlerin ardından yapılan atama işlemleri sonrası, şimdi ise geriye kalan personel atamaları için tarih bekleniyor. İşte, Sağlık Bakanlığı 29 bin personel alımı hakkında ayrıntılar...

    Sağlık Bakanlığı personel alımlarında açıklanan kontenjanlara 2 bin 243 ortaöğretim, 2 bin 592 ön lisans ve 7 bin 165 lisans düzeyi olmak üzere toplam 12 bin personelin yerleştirmesi ÖSYM tarafından sağlandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını söylemişti.

    Ağustos ataması tamamlandı, diğer personel alımına ilişkin detayların da eylül ayının son günleri netleşeceği tahmin ediliyor.

    Konuya ilişkin ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

    12 BİN PERSONEL ATAMASI YAPILDI

    KPSS 2019/4 puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylardan 7 bin 165'i lisans, 2 bin 592'si ön lisans, 2 bin 243'ü de ortaöğretim mezunları arasından alındı.

    6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda atama yapıldı.

    Yerleştirmesi yapılan sözleşmeli sağlık personelinin 10 binini yataklı tedavi kurumlarında, binini temel sağlık hizmetlerinde, binini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirecek.

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