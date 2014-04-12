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    Markasını yarattı

    Hürriyet Haber
    12.04.2014 - 01:23 | Son Güncelleme:

    27 yıl önce çırak olarak başladığı kuyumculuk sektöründe önce usta, ardından patron olan Gökhan Demirbek, tasarımlarıyla adını duyurdu.

    MANİSA’da, çırak olarak başladığı mücevherat sektöründe 27 yıllık mücadelenin ardından kendi markasını yaratan Gökhan Demirbek, “Değerli taşlara hayat vererek, tasarımı kendime ait ürünleri Manisalılara kazandıracağım” dedi. Manisa Kuyumcular Caddesi’nde Ahmet Özövgü’nün yanında çırak olarak mücevherat sektöründe işe başlayan Gökhan Demirbek, gönül verdiği meslekte kendi markası ‘JOYA Gökhan Demirbek’ ile sektörde ‘ben de varım’ dedi. Patronunun işyerini kendisine devretmesi sonrası markası olan ‘JOYA Gökhan Demirbek’ adlı işyerinin açılışını yapan Demirbek’i, aralarında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de bulunduğu kalabalık bir dost grubu yalnız bırakmadı. Eski çırak yeni patron Demirbek, şunları söyledi:

    İsim hakkını alıyor

    “Beni yetiştiren ustamdan işyerini devraldım. Benim için anlamlı bir gün. Kendi markamı yaratarak yola devam edeceğim. JOYA, Fransızca da ‘mücevherat’ demek. Ben de ‘JOYA Gökhan Demirbek’ olarak isim hakkını almak istiyorum. Bunun için gerekli başvuruları yaptım. JOYA içeriğinde elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, safir gibi değerli taşları bulunduruyor. Bu değerli taşlara hayat vererek, tasarımı kendime ait ürünleri Manisalılara kazandıracağım. Sektöre farklı bir bakış açısı getireceğim.”

    Etiketler: izmir , Ekonomi
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