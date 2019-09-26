KYK 7. yedek yurt sonuçları açıklandı! Taahhütname onayı nasıl yapılıyor?

Barınma ihtiyacını KYK yurtları ile karşılamak isteyen öğrenciler için KYK yedek yurt sonuçları açıklandı. Buna göre öğrenciler, E-Devlet ve kimlik bilgileri ile yedek yurt sonuçları bilgilerini görüntüleyebilecek. İşte, KYK yedek yurt sonuçları hakkında bazı bilgiler

YEDEK YERLEŞTİRMELER DEVAM EDECEK

Yedek yerleştirme her perşembe günü yapılmaya devam edilecek.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TAAHHÜTNAME ONAYI YETERLİ OLACAK

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurt sonuçlarının ardından taahhütname onayı alınmaya başlandı.

Barınacağı yurtlar için kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, E-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlamalarının ardından herhangi bir işlem için yurtlara gitmek zorunda kalmayacak. Ancak okullarının akademik takvimi dolayısıyla barınmaya başlamayan öğrencilerin, bu durumu yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek bildirmesi gerekecek.

Öğrenciler, yurtlarda barınmaya başlamalarının ardından 4 adet fotoğraf, kişisel İBAN numarası ve öğrenci belgelerini teslim etmek zorunda olacak.

YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Yeni dönemde yurt ücretleri artış gösterecek. Geçen yıl 180 lira olan yurtların ücreti 215 lira, 213 lira olanlar 250 lira, 237 lira olanlar 280 lira, 258 lira olanlar 310 lira, 285 lira olanlar 340 lira olarak tahsil edilecek.

TOPLAM 671 BİN 508 ÖĞRENCİ YURTLARDAN FAYDALANABİLECEK

81 il 228 ilçede bulunan 759 yurttan toplam 671 bin 508 öğrenci yararlanabilecek.

ADIM ADIM TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Yurt başvurusu için öncelikle e-Devlet Kapısına giriş yapınız.

Giriş yaptıktan sonra “Yurt Kayıt İşlemler” hizmetini, E-Devlet içerisindeki arama çubuğu vasıtasıyla bulunuz. Ya da aşağıdaki linke tıklayınız.

YURT KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Hizmeti ilk açtığınızda aşağıda örnekleri verilen hata mesajları ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumlarda işleminize devam etmeniz mümkün olmamaktadır..

1) Kayıt Bilgilendirme



Hizmete ilk girdiğinizde eğer kayıt yapabiliyor durumda iseniz bu kayıt formunu görüntüleyeceksiniz. Öğrenci Bilgileri ve Yurt Bilgilerinizi

kontrol ederek Taahhütnameyi okuyup onayladığınızda “Kayıt Yap” düğmesine basarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.







Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz.

2) İşlem Sonucu



Eğer kaydınız başarıyla tamamlanmışsa aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Artık işleminiz tamamlanmış demektir. Şimdi tarayıcınızı kapatabilir, farklı hizmetlerden faydalanabilir veya farklı web sitelerine gidebilirsiniz.

Eğer yurt kayıt işleminiz gerçekleşmediyse aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Bu durumda işleminiz tamamlanmamış demektir. Daha sonra tekrar deneme yapabilirsiniz.