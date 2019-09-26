Bekçilik sözlü mülakatları ne zaman yapılacak? Mülakatta hangi sorular yöneltilecek?

Bekçilik sözlü mülakatları için adayların geri sayımı başladı. 5 farklı kriter üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, buradan alacakları puana göre genel değerlendirmeye tabi tutulacak. Peki, bekçilik sözlü mülakatları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Bekçilik sözlü mülakatları, Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek. Henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmayan, bekçilik sözlü mülakatlarının ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Sözlü mülakatlarla ilgili duyuru yapılması halinde haberimizin detaylarına eklenecektir.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL YAPILACAK?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.



Adaylar;



a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.



Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.