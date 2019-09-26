Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredisi faiz oranları düştü!

Uygun fiyatlı taşıt kredisi faiz oranları, yalnıza kamu bankalarında geçerli olacak. Ticari ve binek araçlar için araç kredisi almak isteyen vatandaşlar, kamu bankalarının 0,49 ile 0,69 arasında değişen kredi imkanlarından faydalanacak. Peki, taşıt kredisi kampanyaları hangi bankalarda geçerli olacak? İşte, o detaylar

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI HANGİ BANKALARDA GEÇERLİ OLACAK?

Kamu bankaları aldıkları ortak kararla birlikte yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti.



Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdi.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için;

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedefleniyor.

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

Kampanya Dönemi:

01.10.2019 – 31.12.2019