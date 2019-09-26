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    Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredisi faiz oranları düştü!

    Hürriyet Haber
    26.09.2019 - 10:05 | Son Güncelleme:

    Taşıt kredisi faiz oranları, Türkiye'de üretilen araçlar için düşürüldü. 0,49 ile 0,69 oranları arasında değişen taşıt kredisi faiz oranları, yalnızca bazı markalarda geçerli olacak. Taşıt kredisi faiz oranları fırsatından sadece sıfır araç alımlarında faydalanmak mümkün olacak. İkinci el araçlarda taşıt kredisi faiz oranları geçerli olmayacak. İşte, taşıt kredisi faiz oranları imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar için detaylı bilgiler

    Uygun fiyatlı taşıt kredisi faiz oranları, yalnıza kamu bankalarında geçerli olacak. Ticari ve binek araçlar için araç kredisi almak isteyen vatandaşlar, kamu bankalarının 0,49 ile 0,69 arasında değişen kredi imkanlarından faydalanacak. Peki, taşıt kredisi kampanyaları hangi bankalarda geçerli olacak? İşte, o detaylar

    TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI HANGİ BANKALARDA GEÇERLİ OLACAK?

    Kamu bankaları aldıkları ortak kararla birlikte yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti.

    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdi.

    Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için;

     

    Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedefleniyor.

    Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

    Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

    Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

    Kampanya Dönemi:

    01.10.2019 – 31.12.2019

    Etiketler: Taşıt kredisi faiz oranları düştü , hangi bankalar düşük faiz veriyor

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