1 gram altın kaç TL? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

1 gram altının satış fiyatı bugün 275 TL seviyesinde işlem görürken, bu fiyatların ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında da değerler değişti. Peki çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek altın fiyatları 456 liradan satılırken, 446 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatları 913 liradan satılırken, 890 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1876 liradan satılırken, 1848 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 254.69 liradan işlem görürken, alış fiyatı 254.49 liradan işlem görüyor.