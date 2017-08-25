MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>EGE Üniversitesi eski Rektörü meslekten men edildi

    EGE Üniversitesi eski Rektörü meslekten men edildi

    DHA
    25 Ağustos 2017 - 12:59Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 12:59

    EGE Üniversitesi eski Rektörü Cüneyt Hoşcoşkun, bugün Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayınlanan 693 Nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten men edildi.

    Olağanüstü Hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 693 ve 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararname ile kamu kurumu ve kuruluşları ile belediyelerden 992 kişi ihraç edildi, 54 kişi göreve iade edildi.

    Yayınlanan son KHK ile İzmirde ihraç edilen memurların listesi yayınlandı. Listede en dikkat çeken isim ise Ege Üniversitesi Rektörü Cüneyt Hoşcoşkun oldu. Hoşcoşkun için mayıs ayında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ’hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından’ kamu görevinden çıkarılmasına karar verilmişti. Son yayınlanan KHK ile Hoşcoşkun, meslekten men edildi.

    Etiketler: Ege Üniversitesi , KHK , OHAL , Cüneyt Hoşcoşkun
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri