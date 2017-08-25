EGE Üniversitesi eski Rektörü meslekten men edildi

Olağanüstü Hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 693 ve 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararname ile kamu kurumu ve kuruluşları ile belediyelerden 992 kişi ihraç edildi, 54 kişi göreve iade edildi.

Yayınlanan son KHK ile İzmirde ihraç edilen memurların listesi yayınlandı. Listede en dikkat çeken isim ise Ege Üniversitesi Rektörü Cüneyt Hoşcoşkun oldu. Hoşcoşkun için mayıs ayında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ’hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından’ kamu görevinden çıkarılmasına karar verilmişti. Son yayınlanan KHK ile Hoşcoşkun, meslekten men edildi.