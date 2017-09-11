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    Son dakika... Ege Üniversitesi eski Rektörü Hoşcoşkun'a yakalama kararı

    AA
    11.09.2017 - 22:43 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 23:39

    Eski Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun hakkında Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

    Alınan bilgiye İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis, eski rektör Hoşcoşkun'un evinde arama yaptı.
    Arama sırasında elde edilen bazı materyallere el konulduğu öğrenildi.

    KHK İLE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

    Evinde olmayan Hoşcoşkun hakkında yakalama kararı çıkarıldı.  Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 28 Şubat'ta Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, "hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından" açığa alındığını bildirmiş, Hoşcoşkun 25 Ağustos'ta çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmişti. 

     

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    Etiketler: FETÖ , rektör , Cüneyt Hoşcoşkun
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