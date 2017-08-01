Ege Üniversitesi ‘araştırma üniversitesi’ olmaya aday

Prof. Dr. Dedeoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurumu ve Kalkınma Bakanlığı’nca üniversitelerin ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi’ çerçevesinde aralarında Ege Üniversitesi’nin de bulunduğu 25 üniversitenin, ‘araştırma üniversitesi’ adayı olduğunu söyledi.

Üniversitelerinin 2004-2016 yıllarında Türkiye’deki firmalarla Avrupa'daki firmalar arasında ticari, teknoloji ve araştırma iş birlikleri yapılmasına yönelik yürüttüğü projelerle 276 anlaşma imzalanmasını sağladığını bildiren Prof. Dr. Dedeoğlu, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ege Üniversitesi 70 milyon lira civarında bölgeye katma değer sağlamış ve 430 kişiye yeni istihdam sağladı. Akademik yeterliliğimizin yanı sıra bölgemize sağladığımız katma değerle de araştırma üniversitesi olma yeterliliğine sahip olduğumuz düşüncesindeyiz. Ege Üniversitesi, URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından açıklanan 'Dünyanın en iyi 2000 üniversitesi' sıralamasında yer alan 71 Türk üniversitesi arasında beşinci sırada bulunuyor. Ayrıca uluslararası düzeyde sunduğu kaliteli eğitim, teorik ve uygulamalı araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, üniversiteyi sanayi ve kamu ile AR-GE, inovasyon, girişimcilik, bilgi ve teknoloji transferi konularında buluşturmada geliştirdiği özgün modeli sayesinde dördüncü nesil üniversite anlayışının ülkemizdeki ilk örneklerinden biri."

Dedeoğlu, üniversitelerinin, TÜBİTAK proje desteklerinden yararlanma konusunda ilk sıralarda yer aldığını, üniversitenin 34 ülkeden 82 üniversite ile akademik iş birliği protokolü bulunduğunu belirtti.

Dedeoğlu, 2016'da iç ve dış kaynaklarla finanse edilen 2 bin 513 araştırma projesinin yürütüldüğü üniversitede 341 projenin farklı kamu kurum ve kuruluşu tarafından desteklendiğini aktararak, sadece 2016'da üniversite dışı kuruluşlarla 138 AR-GE ortaklığı ve 52 kontratlı araştırma sözleşmesinin imzalandığını söyledi.