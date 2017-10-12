Ege Denizi’nde 5.0 büyüklüğünde deprem

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde Yunanistan’ın Magnesia kenti açıklarında bugün saat 01.49’da 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7.08 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın yerleşim yeri olarak ise Çanakkale’nin Ayvacık İlçesinin Babakale Köyü olduğu açıkladı.