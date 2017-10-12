Ege Denizi’nde 5.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde Yunanistan’ın Magnesia kenti açıklarında bugün saat 01.49’da 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7.08 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın yerleşim yeri olarak ise Çanakkale’nin Ayvacık İlçesinin Babakale Köyü olduğu açıkladı.