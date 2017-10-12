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    Ege Denizi’nde 5.0 büyüklüğünde deprem

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 06:51 | Son Güncelleme:

    EGE Denizi’nde saat 01.49’da Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

     

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde Yunanistan’ın Magnesia kenti açıklarında bugün saat 01.49’da 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7.08 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın yerleşim yeri olarak ise Çanakkale’nin Ayvacık İlçesinin Babakale Köyü olduğu açıkladı.

    Etiketler: Ege Denizi , deprem , Yunanistan
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