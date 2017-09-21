Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 11.27'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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