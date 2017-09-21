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    Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

    ANKARA (AA)
    21.09.2017 - 12:10 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 12:10

    Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 11.27'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
    Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

    Etiketler: EGE , DEPREM , Son dakika
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