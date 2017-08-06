Efsaneyle gelip Sakaryalı alıyorlar

“Stiline ve beğenildiğine yönelik benim için ilk ve en önemli işaret bir gün Corvette’si olan bir kadının gelip siyah bir C-HR XLE Premium istemesiydi.” Bu sözler

Teksas’taki Toyota bayisi Richardson’un Genel Müdürü Brad Clark’a ait. Clark, Nisan ayında Amerika’da satışa sunulan ve büyük talep gören C-HR’dan istedikleri kadar alamamaktan şikayetçi.

Tüm dünyada güvenilir ve öngörülebilir bir marka olarak bilinen Toyota’nın CH-R ile duygusal bir tepki yarattığını belirten Clark, Japon markanın yeni stratejisinden ve yarattığı algıdan oldukça memnun. C-HR’ın nisan ayında Amerika satışlarına baktığımızda kompakt SUV sınıfında 3 bin 444 adet ile Nissan Juke ve Mazda CX-3’ün ardından 6’ncı sıraya yerleştiği görülüyor. Ayda 9 biner adet satışla birinci ve ikinci sırada yer alan Honda HR-V ile Jeep Renegade ile arada ciddi fark olmasına rağmen, Toyota’nın bu farkı istenilen tedarikin sağlanması halinde kapatabileceği söyleniyor. Toyota Amerika üst düzey yöneticisi Jack Hollis, Türkiye’den daha fazla C-HR alabilmeleri halinde büyük beğeni toplayan modelin çok daha yukarılara tırmanacağını belirtiyor. Bu yıl Amerika’da 30 bin, 2018’de ise 60 bin C-HR satılması hedefleniyor.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Şu an Avrupa ve Amerika’da büyük talep gören C-HR dünyada sadece Toyota’nın Sakarya fabrikasında üretiliyor. Geçen yıl kasım ayında 450 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin ilk hibrit ve SUV model olan C-HR, 2017 yılının ilk altı ayında Toyota’ya Türkiye’de üretim ve ihracat rekorları kırdırdı. C-HR ile birlikte Sakarya fabrikasının kapasitesini 280 bin adede çıkaran Toyota, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre üretimini yüzde 210 artırarak 145 bin 230 adet araca yükseltti. Böylece geçen yılın tamamında gerçekleşen üretime bu yılın ilk yarısında yaklaştı. Toyota Otomotiv Sanayi, üretimde olduğu gibi ihracatta da yılın ilk yarısında Türkiye’deki tarihi rekoruna imza attı. 2016 yılının tamamında 116 bin adet otomobil ihracatı gerçekleştiren Toyota Otomotiv Sanayi, bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği 128 bin adetle geçen yılın tamamında yaptığı ihracatın üzerine çıktı. Toyota Türkiye’de geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise ihracatını yüzde 350 gibi rekor bir oranla artırdı. 2017 yılında toplam 280 bin adet üretime ulaşmayı planlayan Toyota Otomotiv Sanayi, yılın tamamında ise 231 bin adet ihracatla rekora imza atmayı hedefliyor.







YÜZDE 20’Sİ ABD’YE

Türkiye’de üretilen ilk yerli ve SUV otomobil olan Toyota C-HR yalnızca Toyota Otomotiv Sanayi için değil, aynı zamanda Toyota Global için de önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Toyota’nın, Toyota Yeni Global Platform’unu (TNGA) baz alarak geliştirdiği ikinci modeli olan C-HR, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin Japonya dışında TNGA modeli üreten ilk fabrika olmasını sağladı. Bu durum, Toyota’nın deniz aşırı üretim tesisleri arasında önemli bir yeri olan Toyota Otomotiv Sanayi’nin üretim ve mühendislik kabiliyetlerini ortaya koyuyor. Toyota Türkiye’den C-HR ile mevcut pazarları olan Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra, Kuzey Amerika’da ABD ve Kanada, Asya’da ise Tayvan gibi ülkelere de ihracata başladı. Halihazırda ihracatının yüzde 74’ünün Avrupa, yüzde 20’sinin Kuzey Amerika, yüzde 6’sının Orta Doğu, Kuzey Afrika ve diğer ülkelere yapan Toyota’nın Sakarya’dan en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında en önemli sırayı ise ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere alıyor.

Türkiye’ye duyulan güvenin yansıması

2017’nin üretim ve ihracat anlamında kendileri için çok önemli sonuçlara varacakları bir yıl olacağının altını çizen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Hiroshi Kato, yılın ilk yarısını üretim ve ihracat rekoruyla tamamladıklarının altını çizdi. Kato, “Toyota C-HR’yi üretmekle görevlendirilmemiz, Toyota Global’nın şirketimize olan güveninin bir yansıması. İlklerin modeli C-HR; çalışanlarımızın, Türkiye ve Avrupa’daki yan sanayimizin ve tüm Türkiye’nin gurur kaynağı oldu. 450 milyon dolar yatırım ile üretmeye başladığımız C-HR’ın rüzgarıyla birlikte artırdığımız toplam kapasitemizi tam anlamıyla kullanarak yıl sonunda 280 bin adet araç üretmeyi planlıyoruz. Bu durum, 2016 yılı üretimimizi neredeyse 2 kat artırmamız anlamına geliyor” dedi. Yıl bsonunda 231 bin adet üretim hedeflediklerini ve bunun yüzde 85’ini ihraç edeceklerini belirten Kato, “Üretim hacmimizin yüzde 63’ünü C-HR, yüzde 28’ini Corolla, yüzde 9’unu ise Verso oluşturuyor. Bu modellerimizin 100 ülkeye ihracatını gerçekleştirerek ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz” dedi.