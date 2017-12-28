Efsanenin zaferi

Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 51 yaşındaki Weah, ikinci turda yüzde 61.5 oy olarak rakibi olan Joseph Boakai'yi yenilgiye uğrattı.



Weah, gelecek ay Afrika'nın ilk seçilmiş kadın başkanı olan Ellen Johnson Sirleaf'ın koltuğuna oturacak. Sirleaf, vahşi bir içsavaşın ardından 2005 yılındaki seçimlerde Weah'i yenmişti.



AC Milan, Paris St. German, Monoca gibi kulüplerde top koşturan yıldız oyuncu, 2002'de futbolu bırakmış ve siyasete girmişti. FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü'nü kazanan tek Afrikalı futbolcu olan Weah, halihazırda Liberya Parlamentosu'nda senatör olarak görev yapıyor.