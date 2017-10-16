Efsanenin hızlı dönüşü

Başrollerini Kenan İmirzalioğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli ve Musa Uzunlar’ın paylaştığı film geçtiğimiz hafta sonu 258.655 kişi tarafından izlendi.

Yurtdışında da büyük ilgiyle karşılanan filmin Berlin ve Amsterdam’da gerçekleşen galalarında izdiham yaşandı. Sevenleri ile bir araya gelen ünlü oyuncular bol bol fotoğraf çektirip, sohbet ettiler.



Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü’nün genel hikâyesi ise şöyle; “İyiliksever hırsız” Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşinde.