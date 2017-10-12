Efsanenin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼

Liberyaâ€™da 20 adayÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde, gazetemiz baskÄ±ya girerken oy sayÄ±mÄ± devam ediyordu. YÃ¼zde 50â€™nin Ã¼zerinde oy alan Ã§Ä±kmazsa ikinci tur yapÄ±lacak. YoÄŸun katÄ±lÄ±mÄ±n olduÄŸu seÃ§imlerde kazanan aday, 12 yÄ±ldÄ±r Ã¼lkeyi yÃ¶neten Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼llÃ¼ Ellen Johnson-Sirleafâ€™Ä±n yerini alacak. Daha Ã¶nce 2005 ve 2011 yÄ±llarÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olan Georges Weah seÃ§imleri kazanamamÄ±ÅŸtÄ±. Liberyaâ€™da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri 6 yÄ±lda bir yapÄ±lÄ±yor.

ÃœNLÃœ TAKIMLARDA OYNADI

FutbolculuÄŸu dÃ¶neminde Monaco, Paris Saint Germain ve AC Milan takÄ±mlarÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi performansla adÄ±ndan sÃ¶z ettiren Weah, 1995 yÄ±lÄ±nda Avrupaâ€™da en iyi futbolcuya verilen â€˜Ballon dâ€™Orâ€™ Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Weah, bu Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanan tek AfrikalÄ± futbolcu unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. Â