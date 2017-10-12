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    Efsanenin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼

    DIÅž HABERLER SERVÄ°SÄ° Â
    12.10.2017 - 23:16 | Son GÃ¼ncelleme:

    Afrikaâ€™nÄ±n yetiÅŸtirdiÄŸi en Ã¶nemli futbolculardan George Weah Liberyaâ€™da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilmek iÃ§in yarÄ±ÅŸÄ±yor. Weah, Liberya CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Joseph Boakaiâ€™nin az farkla Ã¶nÃ¼nde.

    Liberyaâ€™da 20 adayÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde, gazetemiz baskÄ±ya girerken oy sayÄ±mÄ± devam ediyordu. Efsanenin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼YÃ¼zde 50â€™nin Ã¼zerinde oy alan Ã§Ä±kmazsa ikinci tur yapÄ±lacak. YoÄŸun katÄ±lÄ±mÄ±n olduÄŸu seÃ§imlerde kazanan aday, 12 yÄ±ldÄ±r Ã¼lkeyi yÃ¶neten Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼llÃ¼ Ellen Johnson-Sirleafâ€™Ä±n yerini alacak. Daha Ã¶nce 2005 ve 2011 yÄ±llarÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olan Georges Weah seÃ§imleri kazanamamÄ±ÅŸtÄ±. Liberyaâ€™da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri 6 yÄ±lda bir yapÄ±lÄ±yor.

    ÃœNLÃœ TAKIMLARDA OYNADI

    FutbolculuÄŸu dÃ¶neminde Monaco, Paris Saint Germain ve AC Milan takÄ±mlarÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi performansla adÄ±ndan sÃ¶z ettiren Weah, 1995 yÄ±lÄ±nda Avrupaâ€™da en iyi futbolcuya verilen â€˜Ballon dâ€™Orâ€™ Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Weah, bu Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanan tek AfrikalÄ± futbolcu unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. Â 

    Etiketler: George Weah , gazetehaberleri
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